Kramer: "Stadion ist abgehoben vor lauter Stimmung"

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Teams ...

1. FSV Mainz 05 - SpVgg Greuther Fürth 3:0 (2:0)

Bo Svensson (1. FSV Mainz 05): "Wir sind natürlich sehr glücklich und zufrieden mit dem Sieg. Wir haben sechs Punkte nach drei Spielen, was nach dieser nicht so einfachen Phase sehr gut ist. Ich sehe aber immer noch Verbesserungsbedarf in unserer Spielweise. Heute war wichtig, dass wir die nötige Aggressivität und Intensität auf den Platz gebracht haben, die wir in Bochum vermissen lassen haben."

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "In der Summe und in der Höhe war das ein verdienter Sieg von Mainz. Ich denke, dass dieses erste Tor von uns mit aller Konsequenz besser verteidigt gehört. Wir spielen jetzt in der Bundesliga, da sind Rückstände deutlich schwieriger aufzuholen als in der zweiten Liga. Da müssen wir uns definitiv an die eigene Nase fassen und vielleicht auch mal mit anderen Mitteln zu Werke gehen, um diese Null zu halten."

1. FC Köln - VfL Bochum 2:1 (0:0)

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Ich glaube, dass wir ein sehr, sehr dominantes Spiel gesehen haben. Wir haben immer wieder mutig nach vorne gespielt."

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Wir haben in der ersten Halbzeit ein bisschen verpasst, den Männerfußball anzunehmen. Wir wussten, dass Köln immer sehr aktiv spielt und dass sie immer wieder draufgehen und in die Tiefe laufen. Auch das hatten wir im Vorfeld angesprochen. Ich hatte auch das Gefühl, dass wir eine gute halbe Stunde gebraucht haben, um die Kulisse und die Art und Weise wie Köln spielt zu verarbeiten."

VfB Stuttgart - SC Freiburg 2:3 (2:3)

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir hatten keinen guten Start ins Spiel. Wir sind relativ schnell mit 0:3 in Rückstand geraten. Danach haben wir unsere Kämpfer-Mentalität gezeigt, das fand ich gut. In der zweiten Halbzeit haben wir trotz Dominanz und Ballbesitz zu wenige Chancen kreiert. In Zukunft müssen wir es von Anfang an souveräner und konsequenter machen."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir haben erst am Freitagabend entschieden, dass wir so spielen von der Grundordnung wie gegen Dortmund. Es hat eigentlich nicht ganz gepasst, so wie der VfB spielt mit der Dreierkette. Zum Glück haben wir es gemacht. Sie haben super Fußball gespielt und hatten eine große Effizienz. Wir waren die Glücklicheren. Ein Sieg auswärts in einem Bundesligaspiel bedeutet einem immer viel. Dann auch noch gegen den VfB, das ist natürlich toll."

FC Augsburg - Bayer Leverkusen 1:4 (1:2)

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Es war ein bitterer Nachmittag, wenn du zwei Eigentore schießt. Wir waren eigentlich gut im Spiel. Nach dem Rückstand mussten wir anrennen. Wir erzielen den Anschluss und waren dem Ausgleich lange Zeit näher. Dann stellen wir uns naiv an. Das sind Dinge, wo wir schnell dazu lernen müssen. Es kann nicht sein, dass wir zum Schluss solche Kontertore bekommen. Es war eine couragierte Leistung ohne Ertrag."

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Kompliment für den Spirit, den meine Mannschaft an den Tag gelegt hat. Wir haben uns gut vorbereitet auf die Spielweise von Augsburg. Meine Abwehr hat gefightet, offensiv haben wir gut umgeschaltet. Es war eine kuriose erste Halbzeit mit diesen Toren. Da lag das Spielglück auf unserer Seite. Mit den Einwechslungen kam noch einmal Qualität rein, die sich bemerkbar gemacht hat."

Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:1)

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Wir waren in der ersten Halbzeit einen Tick zu verhalten. Am Ende hatten wir die Leidenschaft und das Feuer, das brauchen wir für unser Spiel. Dafür sind wir belohnt worden. Das Stadion ist am Schluss abgehoben vor lauter Stimmung."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Natürlich sind wir alle enttäuscht. Ich war in den ersten 60 Minuten sehr zufrieden mit unserem Auftritt. Danach haben wir das Spiel aus der Hand gegeben. Insgesamt ist das Unentschieden verdient."



Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 3:2



Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Der Trainer ist heute zufrieden, weil es drei Punkte gab. Weil wir hinten raus eine Willensleistung gezeigt haben. Weil wir eine sehr dominante erste Halbzeit gespielt haben. Es gibt natürlich auch eine Menge Dinge, über die wir reden wollen. Wenn du dieses Spiel hier 3:2 gewinnst, gibt dir das Ruhe und Zeit, an diesen Dingen weiter zu arbeiten."



Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Eine Leistung, die sehr positiv war. Wir haben zwei Mannschaften gesehen, die sehr leidenschaftlich gespielt haben. Das war Werbung für den Fußball. Meiner Meinung nach hätte es keinen Sieger geben müssen. Aber manchmal ist Fußball auch hart."