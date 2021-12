Kramer sieht taugliche Muster: "Das wird ein Gemeinschaftswerk“

Mit dem Schwung des gewonnenen Heimspiels gegen Bochum geht Arminia die abschließende Aufgabe in Leipzig an. Der Trainer sieht nach dem 2:0-Sieg taugliche Muster für die Partie und blickt hoffnungsvoll auf die Rückrunde.

Die Erleichterung in Bielefeld nach dem 2:0-Erfolg über den VfL Bochum am vergangenen Dienstag war greifbar. "Wir nehmen eine Menge Energie mit", blickt Frank Kramer mit dem Gefühl des Siegers auf die schwere Auswärtsaufgabe in Leipzig. Dass sich die Spieler belohnt haben, sei wichtig "für die Seele" gewesen. "Und die, die gespielt haben und reingekommen sind, haben sich selbst und dem einen oder anderen Kritiker bewiesen: Wir bestehen, wenn wir geschlossen als Team funktionieren und sich niemand für nichts zu schade ist."

Die Drucksituation so gemeistert zu haben ist etwas, das uns Stärke geben sollte. Frank Kramer

Was den Trainer über den hohen Kampf und Einsatz im Westfalenderby erfreute: "Wir haben viele Dinge auch spielerisch gelöst, guten Fußball gespielt, mutig von hinten die Eröffnung gesucht." Es sei dann wie immer im Leben: "Wenn etwas funktioniert, weiß man, dass man es zu jeder Zeit einsetzen kann. Die Drucksituation so gemeistert zu haben ist etwas, das uns Stärke geben sollte."

Um, so ließe sich hinzufügen, die scheinbar unlösbare Aufgabe bei den Rasenballersportlern, gegen die weder Arminia, noch Kramer selbst bislang jemals ein Sieg gelang, vielleicht doch zu lösen. "Das wird ein Gemeinschaftswerk", weiß der 49-Jährige vor der Reise zu den Sachsen, die über eine besonders starke Offensive verfügten: "Man muss aufmerksam verteidigen, auch sehr robust, dass man da nicht ins Leere läuft."

Natürlich wäre es aus Bielefelder Sicht ideal, die Hinrunde, nach der man definitiv auf einem Abstiegsplatz stehen wird, mit einem Erfolgserlebnis zu beenden. Es gäbe der Mannschaft einen Schub für den Entwicklungsprozess, den der Coach sieht: "Ich freue mich sehr auf die Rückrunde, weil wir dann mehr Erfahrung im Gepäck haben werden." Bis auf den routinierten Alessandro Schöpf, der im Schalke-Trikot 30 Spiele unter dem jetzigen RB-Trainer Domenico Tedesco bestritt, sei es schließlich nach dem Umbruch im Sommer für alle anderen Neuzugänge die erste Halbserie in der Bundesliga gewesen.

"Mit allen Anpassungserscheinungen, die ganz normal sind, gerade für die jungen Spieler. Da bin ich mir sehr sicher, dass wir in Situationen, in denen es darauf ankommt, ein Stück weiter sein werden." So weit, dass vielleicht am Ende die dritte Bundesligasaison in Folge gesichert werden kann. Denn, so Kramer: "Natürlich wollen wir auch am Ertrag feilen, um am Ende der Saison über dem Strich zu stehen."

Vasiliadis? "Dann steht er natürlich auch zur Verfügung"

Berechtigte Hoffnung besteht, dass Sebastian Vasiliadis nach überwundener COVID-19-Erkrankung in Leipzig wieder uneingeschränkt zur Verfügung steht. Der Mittelfeldspieler, zuletzt ein Leistungsträger und gegen Bochum bereits ohne Einsatz wieder auf der Bank dabei, konnte das Training kontinuierlich steigern und soll die Woche mit vollem Pensum abschließen. "Dann steht er natürlich auch zur Verfügung", kündigt Kramer an.

Torwarttrainer Kostmann verlängert

Unterdessen verlängerte Arminia den Vertrag mit Torwarttrainer Marco Kostmann um weitere drei Jahre bis 2025. Der 55-Jährige war bei den Bielefeldern bereits von 2011 bis 2015 in dieser Funktion tätig und gehört dem Trainerstab nach einer Unterbrechung seit 2017 wieder an.