Kramer schlägt vor: "Man sollte Frauen als Vierte Offizielle einsetzen"

In der aktuellen Saison leiteten reine Frauen-Gespanne Spiele der 3. und 4. Liga. Nun hat sich Gladbach-Profi Christoph Kramer für eine permanente Installation von Frauen im Profifußball der Männer ausgesprochen.

"Ich finde, man sollte Frauen als Vierte Offizielle einsetzen, weil sie deeskalierender wirken", sagt Kramer in der aktuellen Folge des kicker-Podcasts "FE:male view on football".

Seit dem Rücktritt von Bibiana Steinhaus-Webb gibt es in der Männer-Bundesliga keine Frau mehr in diesem Job - auch wenn sich in den Spielklassen darunter zuletzt einiges getan hat: Im November leitete erstmals ein rein weibliches Schiedsrichter-Gespann ein Spiel der 3. Liga, erst vergangene Woche folgte die Regionalliga Bayern. Dr. Riem Hussein kommt als derzeit einzige Frau als vierte Offizielle in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Im Oberhaus wird der Job aktuell aber nur von Männern ausgeübt.

"Bei einer Frau weniger patzig"

Selbst ist Kramer eher selten mit vierten Offiziellen konfrontiert, eine vergleichbare Situation sieht er aber beispielsweise bei Interviews nach dem Spiel: "Wenn ich richtig sauer bin, wäre ich bei einer Frau weniger patzig und würde mich schneller einkriegen", sagt der Weltmeister von 2014 und erklärt den Moderatorinnen Valeska Homburg und Anna-Sara Lange: "Wenn du und ein männlicher Kollege mir die gleiche Frage stellen, würde ich bei dem Mann denken: 'Will der mich hinters Licht führen?' Und bei dir würde ich denken: 'Sie meint es nicht böse.' Das kann schon sein."

FE:male #06 - Christoph Kramer Warum in seinem Wohnzimmer ein weißer Flügel steht und er nach Spielen regelmäßig eine Art Tagebuch schreibt, das verrät uns Christoph Kramer bei unserem Besuch im Trainingszentrum von Borussia Mönchengladbach. Der Weltmeister gewährt uns private Einblicke und erzählt, was er seinen Eltern verboten hat und warum er bisher nur für NRW-Klubs aufgelaufen ist. Wie er den Abschied von Max Eberl erlebt hat und was das für ihn über die Gesellschaft aussagt, diskutieren wir ebenfalls intensiv mit dem TV-Experten. Außerdem erklärt Kramer, welches Ereignis ein Wendepunkt in seiner Karriere war und warum er findet, dass Frauen als 4. Offizielle eingesetzt werden sollten. Charmant, witzig, schonungslos offen! FE:male #05 - Almuth Schult 21.01.2022 FE:male #04 - Andreas Luthe 07.01.2022 FE:male #03 - Christian Günter 17.12.2021 FE:male #02 - Martina Voss-Tecklenburg 26.11.2021 weitere Podcasts

Nicht nur an den Seitenlinien der Bundesliga-Stadien, sondern auch in den "mächtigen Positionen" des Profifußballs würde sich Kramer einen höheren Anteil von Frauen wünschen. "Ich glaube, dass Frauen weniger Ego haben als Männer, dass sie sich nicht profilieren müssen und dass sie kommunikativer sind", sagt der Mittelfeldspieler im Podcast. "Das sind Eigenschaften, die sicherlich hier und da sehr gut wären."

Von einer vorgeschriebenen Frauenquote hält er allerdings nicht besonders viel. "Wenn in den Medien Frauenquote ein Thema ist, ist natürlich die Gefahr, dass eine Frau in der Sportschau steht und alle denken: 'Die ist nur da wegen der Quote' - und das ist dann total ungerecht", erklärt er. Er selbst denke "nie darüber nach, ob das jetzt Mann oder Frau ist und wo die herkommen könnten", sieht das aber auch als generationenabhängig an: "Es wird anders werden in unserer Generation - und das ist auch gut so."

Was auf seiner Lebens-To-Do-Liste steht, warum er sich einen Flügel gekauft hat - und warum er in der Pubertät oft unglücklich verliebt war, erzählt Kramer ebenfalls bei "FE:male view on football". Die ganze Folge ist jetzt auf allen digitalen kicker-Kanälen und bei Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podimo und iTunes verfügbar!