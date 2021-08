Kramer ist von Hütter "positiv überrascht"

Beim Saisonauftakt wird auch Gladbachs Christoph Kramer mit von der Partie sein. In der kicker-Videoshow "Was geht, Bundesliga? - die Spieltagsvorschau" spricht er über die wacklige Vorbereitung des Gegners FC Bayern, Trainer Adi Hütter - und über seine Rolle als "neuer" Günter Netzer.

Es ist alles angerichtet. Am Freitagabend empfängt die Borussia die Bayern unter Flutlicht - auch Zuschauer werden auf den Rängen sein, immerhin 23.000.

Und das wird reichen, glaubt Kramer. "23.000 Zuschauer, das wird Gänsehaut. Wir haben jetzt in Kaiserslautern vor 5.000 gespielt, das war schon unfassbar schön, das wieder zu spüren. Ich freue mich, dass der Borussia Park wieder neuen Glanz mit vielen Fans hat."

Der FCB stolperte mehr oder minder durch die Vorbereitung - auch Gladbach bezwang den Rekordmeister. Überbewerten will der Weltmeister von 2014 den Sieg aber nicht. "Ich warne davor, die Vorbereitung der Bayern zu hoch zu hängen", sagte der Mittelfeldspieler. Die Elf am Freitag werde "wenig mit der Elf zu tun haben, gegen die wir in der Vorbereitung gespielt haben".

Kramer lobt Hütters kommunikative Art

Genauso wie bei den Münchnern (Julian Nagelsmann statt Hansi Flick) steht auch bei Gladbach ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Marco Rose schloss sich dem BVB an, Adi Hütter kam von Frankfurt an den Niederrhein. Vergleichen wollte er den Ex- und den aktuellen Coach nicht, doch Kramer ist angetan vom Österreicher. Hütter sei "kommunikativ", was Kramer wichtig findet. "Ich bin positiv überrascht."

Das war auch so mancher von seiner Leistung als TV-Experte während der EM, der 30-Jährige erntete viel Lob. Wird er womöglich der "neue" Günter Netzer? "Ich würde nicht sagen, dass ich da rankomme. Aber ich bin da irgendwie so reingerutscht in jungen Jahren. Es hat mir echt Spaß gemacht, da habe ich es weitergemacht."

"Was geht, Bundesliga?" ist jede Woche am Vorabend der ersten Partie des Spieltags abrufbar. In der Folge mit Kramer (siehe unten oder auf Youtube) spricht der Gladbacher außerdem darüber, warum er ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Statistiken hat - und wieso bei der Borussia kaum einer mehr wagt, zu spät zu kommen.