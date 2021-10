Kramer fordert: "Wir müssen ihnen auf den Keks gehen"

Nach sechs Spieltagen ist der DSC Arminia in dieser Saison noch ohne Sieg, und am Sonntagabend (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kreuzt ausgerechnet der formstarke Tabellenzweite Bayer Leverkusen auf der Alm auf. Bielefelds Chefcoach Frank Kramer sieht sein Team und sich selbst aber nicht in einer besonderen Drucksituation.

"Man kann ich so einem Spiel unheimlich viel gewinnen. So gehe ich das an", sagt der 49-Jährige. Außerdem hat er gute Erinnerungen an Leverkusen. Seinen ersten Sieg als Trainer der Arminia holte Kramer am 14. März mit einem 2:1 bei Bayer. Es war das dritte Spiel seiner Amtszeit, die Arminia hatte zuvor sieben Mal in Folge nicht gewonnen.

Ein Grund, warum aktuell in Bielefeld noch niemand unruhig wird, ist die Tatsache, dass die Arminia mit den Gegnern fast immer auf Augenhöhe agiert. Es fehlen aber Tore und damit auch Punkte. "Unsere Leistungen sind in Ordnung, damit können wir uns aber nicht zufrieden geben", sagt Robin Hack. "Wir müssen anfangen dreifach zu punkten." Wie das gehen soll, weiß der 23-jährige Offensivspieler ganz genau. "Wir müssen mal in Führung gehen, das würde vieles erleichtern. Zuletzt hat uns die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gefehlt." Nur in Fürth am zweiten Spieltag gelang den Bielefeldern das 1:0 (Endstand 1:1). Gegen Leverkusen möchte Hack vor allem in den direkten Duellen die Oberhand behalten. "Es ist wichtig für uns, dass wir eklig und robust sind in den Zweikämpfen", sagt der Neuzugang. "Um dann im Umschaltspiel Nadelstiche setzen zu können." So wie Celtic Glasgow am Donnerstag in der Europa League, nur will Arminia erfolgreicher sein.

Für Kramer ist es wichtig, dass "die Bayer-Offensive gebändigt wird". Man müsse den Gegner von Beginn an bearbeiten, so der Trainer. "Wir müssen ihnen auf den Keks gehen. Denn wenn sie zu viel Platz haben, wird es brandgefährlich. Und zwar nicht nur durch Florian Wirtz, sondern durch alle Offensivspieler." Auf der anderen Seite möchte der Bielefelder Coach auch selbst offensiv etwas hinbekommen. "Wenn die Tür einen Spalt aufgeht, müssen wir entschlossen sein, wenn wir dadurch wollen. Grundlage für Punkte in der Bundesliga sind gute Leistungen, gegen Leverkusen werden wir eine sehr gute Leistung brauchen", erklärt Kramer.

Laursen und Andrade fehlen wahrscheinlich

Verzichten muss der DSC-Trainer gegen Bayer sehr wahrscheinlich auf Jacob Laursen (Prellung am Mittelfuß) und Andres Andrade (muskuläre Probleme im Oberschenkel), Alessandro Schöpf ist nach einer Erkältung wieder einsatzbereit. Als Ersatz für Laursen auf der Position des Linksverteidigers kommt trotz Hüftproblemen Lennart Czyborra infrage. "Ein bisschen Schmerz sollte ihn nicht von einem Einsatz abhalten", sagt Kramer. Noch keine Rolle spielt Edimilson Fernandes, der nach einem grippalen Infekt erst diese Woche ins Training eingestiegen ist. Der Schweizer wird kommende Woche auch nicht zur Nationalelf fahren. Auch Andrade wird in der Länderspielpause nicht für Panama auflaufen. Nominiert wurden Joakim Nilsson (Schweden), Schöpf (Österreich) und Patrick Wimmer (U 21 Österreich).

Gegen Leverkusen erwarten die Bielefelder 16.250 Zuschauer in der Schüco-Arena. Das Stadion wäre mit dieser Zahl ausverkauft. In den ersten drei Heimspielen der Saison durften jeweils 13.750 Besucher auf die Alm. In der ersten Partie nach der Länderspielpause am 23. Oktober gegen Borussia Dortmund wird die Zuschauerzahl weiter erhöht. "Dann dürfen wir deutlich mehr als 20.000 Tickets verkaufen", sagt Arminias Pressesprecher Daniel Mucha. "Die genauen Planungen beginnen nach dem Leverkusen-Spiel."