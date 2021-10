Kramer fehlt wegen seiner Zerrung "ein paar Wochen"

Die Gladbacher kamen vor der Länderspielpause richtig gut in Fahrt. Doch Coach Adi Hütter warnt vor dem VfB Stuttgart als einer "sehr unangenehmen Mannschaft". Länger fehlen wird Christoph Kramer.

Die Gladbacher hätten sicher gerne weitergespielt, hatten sie doch vor der Länderspielpause die Champions-League-Teilnehmer Dortmund (1:0) und Wolfsburg (3:1) besiegt. Aber es ging in die zweite Pause der Saison, welche Christoph Kramer mit Sicherheit nicht gut in Erinnerung behalten wird. Denn der Mittelfeldmann zog sich unter der Woche im Training eine Blessur zu. "Er hat sich am Muskel verletzt, hatte große Schmerzen. Es ist eine Zerrung, er wird ein paar Wochen ausfallen", verriet Hütter auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Während Kramer am Wochenende fehlen wird, ist Florian Neuhaus dabei. Der Mittelfeldmann, der wieder von Bundestrainer Hansi Flick nominiert wurde, hat in Gladbach zuletzt seinen Stammplatz verloren, kam zweimal in Folge nicht zum Einsatz. "Er trainiert gut, nimmt den Kampf an. Aber es geht nicht um die einzelnen Spieler, sondern das Gesamte. Wichtig ist, dass der Konkurrenzkampf lebt", sagt Hütter.

Beim Thema Neuhaus gab es von Gladbachs Trainer auch gleich ein großes Lob für den neuen Nationaltrainer Flick. "Seit Hansi Bundestrainer ist, haben wir schon fünfmal telefoniert. Er ist sehr, sehr kommunikativ, das finde ich großartig, wie er auch mit den Vereinstrainern eine gute Verbindung herstellt", freut sich Hütter.

Hütter erwartet ein "schnelles und aggressives Spiel"

Freuen dürfte sich der Coach auch darüber, dass am Samstag wieder 46.000 Zuschauer im Borussia-Park sein können. Bisher wurden (Stand Donnerstagvormittag) 37.000 Tickets verkauft. Mit den Fans im Rücken wollen die Borussen dann den dritten Sieg in Serie einfahren. Doch Vorsicht, Hütter warnt vor Gegner Stuttgart. "Sie haben eine schnelle und dynamische Mannschaft, was die Zweikampfquote betrifft, ist es die stärkste der Liga. Es wird ein schnelles, aggressives Spiel. Wir wollen da weitermachen, wir wir aufgehört haben", macht der Coach klar.

Wer steht beim VfB im Tor?

Unklar ist noch, mit welchem Personal die Schwaben auflaufen werden. Es gab nämlich einige Corona-Fälle beim VfB. Stammkeeper Florian Müller fehlt deswegen sicher, Fabian Bredlow kann eventuell spielen. Sollte Bredlow negativ getestet werden und vom Gesundheitsamt grünes Licht bekommen, dürfte er im Tor stehen. "Stuttgart ist eine sehr unangenehme Mannschaft, bei der man nicht weiß, was man bekommt. Die Art und Weise, wie sie spielen, ist schon eine Aufgabe für uns, die es zu bewältigen gilt. Doch wir haben die letzten zwei Spiele gegen sehr gute Mannschaften gewonnen", betont Hütter.