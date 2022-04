Kramer: "Es muss schnell und präzise gehen"

Die Aufarbeitung des Wolfsburg-Desasters brauchte seine Zeit. Doch nun richtet sich Arminias Fokus auf das Spiel gegen den FC Bayern. Und den hält der Trainer nicht überall für sattelfest.

Die Nachwehen der bitteren Niederlage beim VfL Wolfsburg wirkten in Bielefeld noch ein, zwei Tage nach. "An dem 0:4 hatten wir natürlich zu knabbern, das ist ganz normal", räumt Frank Kramer ein. "Aber ab Dienstag war der Fokus wieder voll auf der nächsten Aufgabe." Doch auch hier sei der erste Schritt in der Gruppe die Aufarbeitung und Bereinigung der Versäumnisse im letzten Spiel gewesen, so der Trainer. "Natürlich haben wir Gespräche geführt, in unterschiedlichen Konstellationen. Und da wurde auch mal Tacheles geredet. Offene und klare Gespräche, das ist wichtig, um dann wieder auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen."

Durchaus umfangreich muss der Gesprächsstoff gewesen sein, was angesichts des Desasters in Wolfsburg allerdings auch kaum verwundert. "Leider kann man in der aktuellen Zeit nicht einfach in eine Kneipe gehen und sagen: ,Wirt, mach den Zapfhahn auf und nicht wieder zu, wir haben eine Menge zu besprechen.‘", scherzt Kramer mit Verweis auf die Vorsicht, die man in Zeiten der Pandemie ja weiter walten lassen müsse.

Die Bayern waren zuletzt in der Defensive nicht ganz so sattelfest Frank Kramer

Auch wenn es nun im Heimspiel am Sonntag gegen die schier übermächtigen Bayern gehe, will Arminia das Spiel nicht einfach abschenken. "Es gibt Punkte und für die müssen und werden wir kämpfen!", verspricht Kramer und lässt durchblicken, sich als krasser Außenseiter durchaus Chancen auszurechnen: "Jede Mannschaft hat auch irgendwo Schwächen. Die Bayern waren zuletzt in der Defensive vielleicht nicht ganz so sattelfest, wie sie es die Jahre zuvor schon mal waren." Aber, so der 49-Jährige mit Blick auf die eigenen Spieler: "Dafür muss es dann richtig schnell und sehr präzise gehen." Eigenschaften, die die Bielefelder Mannschaft zuletzt komplett vermissen ließ.

Nicht zu umgehen ist im Vorfeld der Partie die Personalie Patrick Wimmer, nachdem sich Arminia und Wolfsburg darauf verständigt hatten, zum Wechsel des wohl wichtigsten Spielers der bisherigen Saison zum VfL an diesem Mittwoch Vollzug zu melden. Wie wird sich das auf dem 20-Jährigen auswirken, im wohl aufregendsten Heimspiel seiner bisherigen Bundesliga-Karriere vor 26.419 Zuschauern im ausverkauften Stadion? Kramer hat volles Vertrauen in den Österreicher und dessen Leistungsbereitschaft für Sonntag: "Das Wichtigste ist, dass das Thema jetzt geklärt ist. Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass auch er jetzt den vollen Fokus auf dem FC Bayern haben wird."