Kramer: "Das wollen die Leute hier sehen"

Am Ende war die Freude bei Schalke 04 riesig, hatten die Königsblauen in buchstäblich letzter Sekunde doch noch einen Punkt gegen Borussia Mönchengladbach eingefahren. Für Trainer Frank Kramer ein verdienter Punkt auf eine Art und Weise, wie "die Leute das hier sehen wollen".

Für den königsblauen Anhang war das 2:2 gegen Mönchengladbach vor allem im zweiten Durchgang ein Wechselbad der Gefühle. Die 1:0-Führung von Rodrigo Zalazar aus der ersten Halbzeit ging innerhalb von sechs Minuten verloren, sodass Schalke in den Schlussminuten wie der sichere Verlierer aussah. Ein Blackout-Handspiel vom Gladbacher Patrick Herrmann brachte S04 aber in der Nachspielzeit doch noch einmal zurück und Marius Bülter verwandelte zum leistungsgerechten Endstand.

Rückschläge? Für Kramer völlig normal

Man habe "leidenschaftlich gefightet", so Kramer: "Wir werden in der Bundesliga immer wieder Rückschläge haben. Da muss man aufstehen, das hat die Mannschaft heute gemacht. Das ist, was hierher passt und was die Leute sehen wollen", sagte Kramer bei "Sky".

Kramer war aber nicht nur mit der emotionalen und mentalen Leistung seiner Mannschaft zufrieden, sondern auch mit dem spielerischen Auftritt des Aufsteigers im ersten Durchgang. Hier habe es Schalke "richtig gut gemacht". Zwar war den Knappen klar, dass Gladbach mehr Ballbesitz haben werde, aber Schalke "hatte viele Abschlüsse, war zwingender".

Nach dem Seitenwechsel konnte seine Elf hier nicht mehr anknüpfen. Kramer weiter: "Wir sind zu passiv gewesen, konnten keine Nadelstiche mehr setzen." Mit dem späten Ausgleich hatte Schalke aber doch noch etwas Sehenswertes für seine Zuschauer übrig.