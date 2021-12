Kramer: Das sagt er zum Neuhaus-Tief

Christoph Kramer hat in einem Podcast über die aktuell schwierige Situation von Mittelfeldkollege Florian Neuhaus gesprochen. Und sich zu seinem bevorstehenden Comeback geäußert.

Wenn jemand aus dem Borussen-Lager Florian Neuhaus besonders gut kennt, dann ist es Christoph Kramer. Die beiden Mittelfeldkollegen sind befreundet und bilden seit geraumer Zeit eine Fahrgemeinschaft zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach. Dass auf den vielen Autofahrten auch die zurzeit schwierige sportliche Situation von Neuhaus thematisiert wird, liegt auf der Hand.

Auf Ratschläge aber verzichte er, verriet Kramer im Podcast "Einfach mal Luppen" von Toni und Felix Kroos. "Ich glaube, es hilft schon, wenn man viel und häufig über alles redet. Flo weiß, was er kann. Und ich bin sicher, dass das alles wieder kommen wird. Er muss und wird aus dieser Situation herauskommen."

"Man merkt schnell, dass er kein Selbstvertrauen hat"

Der Aspekt Selbstvertrauen sei für ihn der Schlüssel, betonte Kramer im Gespräch mit den Kroos-Brüdern. "Ich finde es ganz krass, wie schnell es im Fußball gehen kann und wie wichtig dieses Selbstvertrauen ist. Bei Flo merkt man aktuell, dass er kein Selbstvertrauen hat", erklärte der Weltmeister von 2014. Das zeige Auswirkungen auf das Spiel seines Teamkollegen. "Er hat diese leicht aufreizende, fast schon arrogante Spielweise, den Gegner immer zu locken bis auf die letzte Sekunde. Dann spielt er ab und macht so viel im richtigen Moment richtig."

Aber wenn es, wie zurzeit, um das Selbstvertrauen nicht gut bestellt ist, "hast du einen zittrigen Fuß und machst Dinge, die du nie im Leben machen würdest." Hinzu komme wohl der selbst auferlegte Druck. Kramer: "In Flos Gefühlslage gerade willst du es dann auch allen zeigen."

Kramers Verletzung: Embolo hätte es "nicht gemerkt"

Es sei "von der mentalen Lage" her auch nicht so einfach, sagte Kramer mit Verweis auf die vergangene Saison, "wenn man vor den Wappen von Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Liverpool abgebildet wird, nach dem Motto: 'Such dir einen Verein aus' - und jetzt droht das gerade zu schwinden, obwohl du eigentlich nichts anders gemacht hast und erst drei Monate vergangen sind." Kramer ist sich aber sicher: "Das ist gerade eine Phase, durch die Flo durch muss und durch kommt. Ich glaube, sie ist für die Entwicklung wichtig."

Was Kramers eigene sportliche Situation angeht, stehen die Zeichen auf Comeback. Gegen den SC Freiburg dürfte er in den Kader zurückkehren. Die Muskelverletzung im Oberschenkel habe sich als "kleiner Faszienriss" herausgestellt und sei "sehr schmerzhaft" gewesen. Kramer in seiner typischen Art über die Verletzung: "Unser Doc sagte: Breel Embolo hätte es gar nicht mal gemerkt, weil er richtige Pakete hat. Bei mir als Typ Gazelle ist es so, dass ich das merke. Ich bin da auch feinfühlig, es tat schon weh."