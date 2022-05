Kramer angeschlagen - Engpass im Mittelfeld?

Mittelfeldsorgen bei der Borussia vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag: Christoph Kramer musste das Training angeschlagen abbrechen. Trainer Adi Hütter will seine Rückkehr nach Hessen "nicht zu hoch hängen".

Hütter wird heute Abend live im Stadion dabei sein, wenn die Eintracht gegen West Ham United den Einzug ins Finale der Europa League perfekt machen will. Am Sonntag dann tritt er erstmals als Borussen-Coach mit seiner Mannschaft im Deutsche Bank Park an. Der Rückkehr an die alte Wirkungsstätte will Hütter keine zu große Bedeutung beimessen, obwohl die Umstände seines Wechsels vom Main nach Gladbach zumindest in Frankfurt immer noch nachklingen. "Natürlich ist es ein besonderes Spiel für mich, allerdings möchte ich das Thema nicht zu hoch hängen. Es geht nicht um mich, sondern um das Duell zwischen der Eintracht und Borussia", sagt Hütter.

Chris hat über muskuläre Probleme geklagt. Da müssen wir abwarten, wie schlimm es ist. Adi Hütter

Zumindest etwas Kopfzerbrechen könnte dem Österreicher zurzeit die Situation im Gladbacher Mittelfeld bereiten. Der zuletzt starke Kouadio "Manu" Koné handelte sich gegen Leipzig eine Gelbsperre ein und fällt in Frankfurt aus. Erster Anwärter für die Koné-Position wäre Christoph Kramer - doch der Routinier wackelt für Sonntag. Am Donnerstag musste Kramer die Trainingseinheit aufgrund von Oberschenkelbeschwerden abbrechen. "Chris hat über muskuläre Probleme geklagt. Da müssen wir abwarten, wie schlimm es ist", erklärte Hütter nach der Einheit.

Auch Benes noch nicht bei 100 Prozent

Ein fitter Laszlo Benes könnte ebenso in der Mittefeldzentrale spielen, allerdings fällt der Slowake schon seit geraumer Zeit mit muskulären Problemen aus. Fortschritte macht Benes immerhin, am Donnerstag absolvierte er einen Teil der Übungen mit der Mannschaft und könnte zumindest auf die Bank zurückkehren. "Bei Laci", sagt Hütter, "müssen wir schauen, ob es schon für das Spiel am Wochenende reicht."

Ein Fragezeichen steht auch weiter hinter dem Comeback von Marcus Thuram (Adduktorenprobleme): Der Franzose nimmt immer noch nicht am Mannschaftstraining teil und arbeitet individuell.