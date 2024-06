Kramaric zum Last-Minute-Gegentor: "Deshalb mögen die Fans Fußball"

Trotz einer Leistungssteigerung in Durchgang zwei reichte es für Kroatien aufgrund eines Gegentors in der Nachspielzeit nur zu einem Punkt gegen Albanien. Andrej Kramaric versetzte sich anschließend in die neutrale Fan-Sicht.

An seinem 33. Geburtstag wiederholte Andrej Kramaric eine Aussage, die er bereits seinen Jugendfreunden erklärt hatte. "Ich habe schon früher immer gesagt, als ich gegen meine elf Freunde zuhause gespielt habe: 'Es ist schwierig, gegen so einen Block durchzukommen'", so der Hoffenheim-Profi nach dem 2:2 gegen Albanien am RTL-Mikrofon. Mit dem "Block" bezog er sich auf die sehr kompakt und aggressiv verteidigenden Albaner.

Richtig gefordert war der Defensivverbund der Rot-Schwarzen allerdings erst nach dem Wiederanpfiff. Denn in den 45 Minuten agierten die Kroaten viel zu behäbig: Sie waren zum einen im eigenen Ballbesitz mit zu vielen Spielern hinter dem Ball und ließen zum anderen diesen zu langsam laufen. Die Folge: keine nennenswerte Torchance. "Die erste Hälfte war sehr schlecht. Es lief einfach nicht. Alles war zu langsam", erklärt Kroatien-Trainer Zlatko Dalic gegenüber HRT.

Dieser Konter hätte nicht passieren dürfen, die Enttäuschung ist groß. Luka Sucic

Der Coach zog daraus aber die richtigen Schlüsse. Er nahm den im eigenen Ballbesitz tiefstehenden Marcelo Brozovic zur Pause vom Feld und brachte für ihn Luka Sucic. Der 21-Jährige ordnete sie deutlich weiter vorne ein als der Routinier. Unter anderem aufgrund dieser Maßnahme übten die Kroaten nach Wiederanpfiff viel mehr Druck aus und drehten die Partie. "Wir sind alles oder nichts gegangen, haben dominiert und verdient zwei Tore erzielt", erläutert Sucic.

Zum Sieg reichte der Doppelschlag durch Kramarics Treffer und Klaus Gjasulas Eigentor aber nicht, weil sie in der Defensive - wieder - sorglos agierten. Wie schon beim 0:1, als sowohl Torschütze Qazim Laci als auch Vorbereiter Jasir Asani nicht wirklich angegriffen wurde, durfte auch Gjasula in der Nachspielzeit unbedrängt einschieben. "Es schien, als wäre der Sieg unser - und dann gibst du diesen Sieg aus der Hand. Dieser Konter hätte nicht passieren dürfen, die Enttäuschung ist groß", gesteht Sucic.

Zweiter Durchgang gibt Hoffnung

Etwas pragmatischer analysierte Kramaric das Last-Minute-Gegentor: "Das ist Fußball. Wir haben so oft gesehen, dass du in den letzten Minuten ein Tor erzielst oder bekommst. Deshalb mögen die Fans den Fußball."

Ein weiterer Grund, warum die Zuschauer den Fußball mögen, ist die Spannung - und diese ist bei den Kroaten vor dem letzten Gruppenspiel definitiv vorhanden. Sie brauchen wie schon bei der vergangenen EM am letzten Spieltag drei Zähler, um die Gruppe mit vier Punkten abzuschließen. Der Gegner heißt dieses mal aber nicht Schottland, sondern Titelverteidiger Italien. "Wir können sie besiegen und glauben an unsere Qualitäten. Wenn wir so wie in der zweiten Hälfte spielen, dann bin ich mir sicher, dass wir sie besiegen werden", blickt Sucic schon auf die Aufgabe am Montagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker).