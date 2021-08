Kramaric und seine speziellen Signale

Nicht nur den Hauptdarsteller betreffend offenbarte das erste Pflichtspiel der TSG Hoffenheim erstaunliche Parallelen zur Vorsaison.

Natürlich Kramaric. Wer sonst? Um die Übereinstimmung mit der 1. Pokalrunde im vergangenen Jahr auf die Spitze zu treiben, fehlte am Montagabend in Köln eigentlich nur noch das Elfmeterschießen. Immerhin das ersparten sich die Hoffenheimer dieses Mal. Verhindert mal wieder vom Serienschützen. Letztes Jahr hatte Andrej Kramaric die TSG beim Regionalligisten Chemnitz mit zwei Toren erst ins Elfmeterschießen verholfen, diesmal sorgte der Kroate mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. "Das war ein klassisches Pokalspiel", befand Kramaric nach dem 3:2-Sieg beim Drittligisten Viktoria Köln, "es war wie jedes Jahr, fast schon normal, obwohl wir es gar nicht schlecht gemacht haben. Aber wir wollten eigentlich nach 90 Minuten gewinnen."

Hoeneß: "Was wir uns vorwerfen lassen müssen, ist die Chancenverwertung"

Das wäre auch locker möglich gewesen, doch die TSG zeigte erneut ihre chronische Leichtfertigkeit vor dem gegnerischen Tor und ließ auch beste Gelegenheiten aus. Ob Georginio Rutter, der nur hätte einköpfen müssen, den Ball aber verfehlte (24.) und später auch mit dem rechten Fuß ein Luftloch produzierte, statt den Ball ins vereinsamte Tor zu bugsieren (43.). Oder Kramaric selbst, der zwei Baumgartner-Flanken per Kopf nicht platziert bekam (53., 62.). Oder Christoph Baumgartner selbst, der jeweils frei vor dem Tor an Keeper Nicholas scheiterte (65.) oder das Ziel verfehlte (81.). "Was wir uns vorwerfen lassen müssen, ist die Chancenverwertung, ansonsten haben wir über weite Phasen ein gutes Spiel gemacht", resümierte Trainer Sebastian Hoeneß, auch diesen Wortlaut kennt man aus der Vorsaison nur allzu gut. Dagegen traf der Gegner gleich mit dem ersten Schuss, auch das kommt einem bekannt vor…

Baumgartner: "Wir haben sicherlich nicht alles richtig gemacht"

"Es war ein hartes Stück Arbeit, wir haben sicherlich nicht alles richtig gemacht, aber wir haben das Spiel gewonnen und das ist das, was am Ende zählt", sagte Baumgartner, vorne mit Flanken, Pässen und Abschlüssen auffiel, aber auch an der Entstehung beider Gegentreffer seinen Anteil hatte. Sein Fehlpass eröffnete dem Gastgeber den Konter zum 1:1, und vor dem 2:2 war ihm Torschütze Christoph Greger entwischt.

"Mund abputzen und weitermachen", empfiehlt Hoeneß, also blickt auch Kramaric auf den Liga-Auftakt am Samstag in Augsburg. "Die letzte Saison war besonders", erklärte Hoffenheims Torjäger, der zuletzt mit 20 Treffern einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt hatte, "es wird schwierig, das wieder zu erreichen. Aber ich gebe mein Bestes." Das darf durchaus als klares Bekenntnis zur TSG verstanden werden und nicht noch auf einen Blitztransfer in diesem Sommer zu spekulieren. Stand jetzt. Auch die Kapitänsbinde an seinem Arm, die er in Abwesenheit der eigentlichen Amtsinhaber Benjamin Hübner (im Aufbau) und Oliver Baumann (angeschlagen) trug, mag als weiteres Indiz der Identifizierung und langfristigen Planung dienen.

Und sollte es mit den Parallelen zur Vorsaison weitergehen, dürfte der FC Augsburg gewarnt sein. Beim letzten Saisonstart in Köln gewann die TSG 3:2, alle drei Tore schoss Kramaric…