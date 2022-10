Kramaric-Rückkehr im Pokal noch offen

Obwohl mit Andrej Kramaric der beste Hoffenheimer Offensivmann gegen den FC Schalke 04 fehlte, hielt sich die TSG vorne beim 3:0 schadlos. Was auch am nervenstarken Robert Skov lag.

Denn zweimal blieb der Däne cool und verwandelte vom Punkt, nachdem Schiedsrichter Florian Badstübner jeweils nach VAR-Eingriff auf Strafstoß entschieden hatte. Der Däne, der über einen hervorragenden linken Fuß verfügt, dürfte sich damit bei Trainer André Breitenreiter als künftiger Elfmeterschütze Nummer eins positioniert haben.

Denn zuletzt waren die Kraichgauer in dieser Kategorie wenig erfolgreich. Am 2. Spieltag gegen den VfL Bochum und am 6. Spieltag gegen Mainz 05 verschoss jeweils Andrej Kramaric, was ob zweier Siege jedoch folgenlos blieb.

Kurios: 2021/22 bekam der Emporkömmling keinen Strafstoß zugesprochen in der Bundesliga. In der Saison 2020/21 hielt sich Kramaric schadlos, traf bei fünf Versuchen fünfmal. Einzig Munas Dabbur, der auf Schalke das zwischenzeitliche 2:0 erzielte, verschoss damals. Skovs Führungstor am Freitagabend war für die TSG übrigens das erste Elfmetertor seit 24. Januar 2021, damals traf Kramaric beim 3:0 gegen Köln gleich zweimal per Strafstoß. Doch ob der jüngsten Fehlschüsse könnte es sein, dass Skov ihn nun beerbt.

Trio bietet sich an: Wen stellt Breitenreiter auf?

Zumal unklar ist, ob der Kroate am Dienstag im DFB-Pokal, erneut gegen den FC Schalke 04 (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) mitwirken kann. Kramaric hatte wegen eines Schlags auf das Sprunggelenk bereits die Partie am Freitagabend verpasst. Breitenreiter hatte dafür Georginio Rutter in die Startelf beordert und Christoph Baumgartner aus der Spitze auf die Acht zurückgezogen.

Das könnte auch ein Rezept für den Pokal sein, wobei der 49-Jährige mit Jacob Bruun Larsen noch über eine weitere Alternative für die Offensive verfügt. Ansonsten hat Breitenreiter keinen großen Anlass für Umstellungen. Einzig das Thema Belastungssteuerung wäre ein Argument, zumal der Trainer den vergleichsweise breiten Kader auch bei Laune halten muss und immer wieder den großen Trainingseifer aller betont. Als potenzielle Kandidaten wären zuvorderst Kevin Akpoguma (für Stanley Nsoki), Pavel Kaderabek (für Angelino oder Skov) und Angelo Stiller (für Dennis Geiger) zu nennen.