Kramaric: Künstler selbst als Vorarbeiter

Als Vollstrecker ist bei Hoffenheims Star Andrej Kramaric etwas der Wurm drin, dafür brilliert der Kroate nun als Einfädler.

Glänzte am Freitagabend mit zwei Vorlagen, traf das Tor aber selbst wieder nicht: Hoffenheims Andrej Kramaric. imago images/foto2press

Mit 20 Treffern hatte Andrej Kramaric in der vergangenen Saison eine neue persönliche Bestleistung markiert. Doch die ihm eigene Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und die Selbstverständlichkeit, mit der er die Bälle mit Wucht oder Raffinesse versenkte, ist dem Kroaten ein wenig abhandengekommen. Chancen hat er weiter reichlich, doch irgendwie scheint das Tor für ihn unerklärlich verriegelt.

Auch gegen Köln hatte Kramaric gleich eine Hundertprozentige, machte nach einem kapitalen Fehlpass des Kölners Czichos mutterseelenallein vor Timo Horn im Grunde auch alles richtig, scheitere aber dennoch mit seinem Volleyschuss am herausragend reagierenden Kölner Torhüter (8.). Später setzte er noch einen Freistoß an die Querlatte (82.), doch ein Treffer blieb Kramaric selbst beim 5:0-Kantersieg am Freitagabend versagt.

Und dennoch war der 30-Jährige bester Mann auf dem Platz. Wenn es beim eigenen Abschluss hakt, dann sorgt er eben dafür, dass andere als Torschützen glänzen. "Er kann meinetwegen gerne beides tun", versichert Trainer Sebastian Hoeneß, um etwas zu tun, was er sich sonst möglichst verkneift: "Ich möchte Andrej heute mal ganz besonders hervorheben. Er hat wieder zwei Tore vorgelegt, ich habe ihn extrem fleißig erlebt, er hat oft nach hinten mitgeholfen und verteidigt, vorne angelaufen, Torgefahr hat er sowieso, eine super Leistung."

Rekord-Vorbereiter: Kramaric löst Volland ab

Mit sechs Assists nach erst acht Spieltagen hat sich Kramaric an der Spitze der besten Vorarbeiter der Liga festgesetzt und gleichzeitig Kevin Volland als Rekord-Vorbereiter der TSG-Geschichte abgelöst (40 zu 38). Und er glänzt auch da als Künstler. Überragend der Pass in die Tiefe auf den startenden Ihlas Bebou, der nur noch Horn umkurven und den Ball zum 1:0 ins Netz schieben musste (31.). Schulbuchmäßig die Flanke mit dem (etwas) schwächeren linken Fuß auf dem Kopf von Stefan Posch, der zum 5:0 und seinem allerersten Bundesligatreffer einnickte (88.). Genial sein vorletzter, exakt getimter Steckpass auf den hinterlaufenden David Raum, dessen Hereingabe Christoph Baumgartner nur noch versenken musste (51.) Auch in der Entstehung des 2:0 hatte Kramaric seine Füße im Spiel. Zudem ermöglichte er die Chance von Kevin Akpoguma, der aber zu hoch gezielt hatte (71.).

Zudem wurde der Kroate erneut mit technischen Kabinettstücken auffällig, ein Hackenpass hier, ein No-Look-Zuspiel da. Auch ohne Tor war Kramaric Dreh- und Angelpunkt der Hoffenheimer Offensive. In dieser Verfassung ist es nur eine Frage der Zeit, bis er auch selbst wieder trifft und sein zweites Saisontor erzielt. Und sein drittes und sein viertes …