Kramaric kann auf Wolfsburg hoffen

Neben dem 2:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld gibt es eine weitere gute Neuigkeit bei der TSG Hoffenheim: Offenbar scheint sich Andrej Kramaric nicht mehr in häuslicher Quarantäne zu befinden.

Denn der Kroate, der Anfang der vergangenen Woche positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, verfolgte den 2:0-Erfolg gegen die Ostwestfalen am Sonntagabend bereits wieder in der Arena. Ergo hat sich der 30-Jährige bereits freigetestet. Was heißt das nun sportlich mit Blick auf das Duell am Samstag beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker)? Womöglich kann Trainer Sebastian Hoeneß in Niedersachsen tatsächlich auf seinen Topstürmer zurückgreifen. Fürs Erste stehen medizinische Tests an, die üblich sind nach der Rückkehr eines Profis nach einer COVID-Infektion. Nach einem freien Dienstag bittet Hoeneß seine Akteure am Mittwoch wieder zum Training. Schon dann könnte Kramaric also auf den Platz zurückkehren - vorausgesetzt, die Hoffenheimer Teamärzte geben Grünes Licht.

Bereits im Herbst 2020 hatte sich der Vize-Weltmeister erstmals mit dem Virus infiziert, damals verpasste er sieben Partien. Die TSG meldete am vergangenen Dienstag einen Positivtest samt leichter Erkältungssymptome bei dem geboosterten Offensivstar. Schon in der Vorwoche hatte Coach Hoeneß erklärt, dass er auf eine Kramaric-Rückkehr in der Woche nach der Bielefeld-Partie hoffe. Virologisch gesehen scheinen die Grundlagen dafür gegeben.

Hoeneß hätte damit in Wolfsburg offensiv betrachtet die Qual der Wahl. Mit Georginio Rutter traf der Zentrumsstürmer gegen die Arminen, auch die eher hängend hinter dem jungen Franzosen agierenden Munas Dabbur und Christoph Baumgartner boten gute bis ordentliche Leistungen. Beim 0:2 in Mainz in der Woche zuvor hatte Kramaric anstelle von Baumgartner auf der Halbposition begonnen. Für den TSG-Rekordschützen stehen aktuell drei Saisontore und sieben Assists zu Buche. Vielleicht hat Kramaric bereits am Samstag die Chance, seine Statistik aufzubessern.