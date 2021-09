Kramaric jagt die 100

Kramaric, Kramaric, Kramaric - ohne den Offensivkünstler geht in aller Regel eher wenig bei der TSG Hoffenheim. Das unterstreicht die Qualität des Kroaten, birgt aber auch Gefahren.

Denn der Vertrag von Andrej Kramaric endet mit Ablauf dieser Saison und bislang schlugen die Versuche des Bundesligisten fehl, das Arbeitspapier mit der Führungskraft über 2022 hinaus auszudehnen. Auch wenn Kramaric stets betont, wie wohl er sich in seiner Wahlheimat Heidelberg und dem Bundesliganeunten fühlt seit seinem Wechsel im Januar 2016 von Leicester City, wo er zu versauern drohte hinter Jamie Vardy und Shinji Okazaki. Auch wenn der Interessent FC Valencia mangels sportlicher Perspektive eher keine ernstzunehmende Zukunftsoption darstellt. Das ist der Status quo, ein (ablösefreier) Wechsel droht.

Wie wichtig der 30-Jährige ist, zeigte einmal mehr sein Treffer zum 1:1 gegen den VfL Wolfsburg quasi mit dem Pausenpfiff - mit diesem Tor im Rücken kam die TSG wesentlich selbstbewusster aus der Kabine und fuhr noch einen 3:1-Sieg ein. Insgesamt ist eine Abhängigkeit vom Vize-Weltmeister von 2018 kaum wegzudiskutieren, wenngleich sich Hoffenheim aktuell sehr variabel zeigt: Neun verschiedene Torschützen weist die Klubstatistik in der laufenden Saison aus, ein Top-Wert.

Top-Werte sind auch bei Kramaric an der Tagesordnung, das 1:1 gegen die Niedersachsen war bereits sein 98. Pflichtspieltor für Hoffenheim, jetzt jagt er die 100. Rekordschütze in der Liga ist er mit 83 Treffern bereits. Und eine weitere Bestmarke hat der feine Techniker im Visier: Mit 38 Vorlagen teilt er sich momentan vereinsintern Rang eins in dieser Kategorie gemeinsam mit Kevin Volland - es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, wann Kramaric den Wahl-Monegassen, von 2012 bis 2016 in Diensten der Kraichgauer, auf Platz zwei verweist. Vielleicht schon an diesem Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim VfB Stuttgart.