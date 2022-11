Kramaric freut sich über besondere Leistung - Perisic kann leichter atmen

Nach der enttäuschenden Nullnummer zum WM-Auftakt gegen Marokko zeigte sich Kroatien gegen Kanada trotz frühem Rückschlag stark verbessert und gewann 4:1. Ein "besonderer Abend" war es für Andrej Kramaric.

"Für mich ist es ein besonderer Abend", gestand Kramaric nach dem 4:1-Sieg über Kanada: "Man schießt nicht jeden Tag zwei Tore bei einer WM", sagte er. Der Hoffenheimer war mit zwei Toren ein Garant für den ersten Dreier des Vize-Weltmeisters. Ein Grund war, dass ihn Nationaltrainer Zlatko Dalic diesmal nicht als Stoßstürmer, sondern rechts hängend und mit mehr Freiheiten ausgestattet, aufgeboten hatte.

"Er kommt immer zurecht, egal wo er spielt", lobte Dalic dann auch den 31-Jährigen, der wiederum die Leistung der gesamten Mannschaft lobte. Die hatte nach "verschlafenem Start", wie sich Abwehrrecke Dejan Lovren (33) ausdrückte, und damit einhergehenden frühen Rückstand Moral bewiesen und das Blatt noch vor der Halbzeit gewendet.

"Die ersten fünf Minuten waren sehr schwer", blickte Kramaric zurück, "aber dann haben wir gezeigt, was Kroatien auszeichnet. Wir waren fokussiert, physisch präsent und haben dominant gewonnen."

Perisic sieht sich bestätigt

Ähnlich äußerte sich auch Ivan Perisic, der zwar auch auf den verpatzten Start verwies, zugleich aber auch das Comeback der "Vatreni" hervorhob. Der 33-Jährige sah sich dann auch bestätigt, hatte er doch im Vorfeld der Begegnung angekündigt, dass "wir ein besseres Kroatien sehen werden".

Warum das der Fall war, erklärte der Ex-Bundesligaprofi (134 Spiele für Dortmund, Wolfsburg und Bayern): "Im ersten Spiel haben wir uns mehr auf die Defensive fokussiert, weil wir um Marokkos Konterstärke wussten. Nur sind das nicht wir, wir müssen unser Spiel aufzwingen." Und genau das tat das Team um Real-Superstar Luka Modric dann auch.

Ein Blick auf die Daten zeigt zwar, dass die Kanadier in Schlüsselsegmenten wie der Zweikampfquote (55 Prozent) und Ballbesitz (52) zwar bessere Werte hatten, allerdings hatten die Aktionen der Kroaten Hand und Fuß, wie man so schön sagt. Die "Vatreni" spielten effizient, waren feldüberlegen und nutzen vor allem nahezu jede Großchance, die sich ihnen bot. So stand am Ende ein 4:1-Sieg.

Es atmet sich leichter, wenn du die ersten Punkte mitnimmst. Ivan Perisic

"Es atmet sich leichter, wenn du die ersten Punkte mitnimmst - das gibt einem Rückenwind", so Perisic, der aber auch weiß, dass man mit vier Punkten noch längst nicht durch ist. Gegen Belgien "dürfen wir nicht verlieren", sagte der Offensivspieler von Tottenham Hotspur mit Blick auf die eigene Ausgangslage. Am Donnerstag (LIVE! ab 16 Uhr bei kicker) reicht den Kroaten ein Remis, um ins Achtelfinale zu kommen, doch das "wird schwer", wie Lovren betonte. "Es liegt jetzt an uns."

Dagegen forderte Kramaric Bodenhaftung. "Es darf nun aber keine Euphorie aufkommen, denn das letzte Spiel entscheidet."