Kramaric & Co.: Prinzipien statt Baukasten

Seit fünf Spielen, seit dem 1:0 beim 1. FC Köln am 6. März, wartet die TSG Hoffenheim auf einen Sieg. Das liegt speziell am Angriff und erfordert psychologisches Geschick seitens des Trainers.

Eigentlich ist sie das Prunkstück der Kraichgauer, die Offensive. Kein Wunder, bei derart begabten Individualisten wie Andrej Kramaric, Munas Dabbur, Georginio Rutter, Ihlas Bebou oder Christoph Baumgartner, auch wenn der Österreicher gelbgesperrt fehlen wird am Samstag bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de). Doch seit einigen Wochen ist der Wurm drin. In den letzten fünf Partien etwa gelangen der TSG nur zwei Treffer, entsprechend blieb sie ohne Sieg.

"Das muss man differenzieren, wir sind noch unter den Top-5, was die Großchancen angeht", findet Sebastian Hoeneß. Laut dem Trainer "hakt es aktuell am finalen Pass und am berüchtigten Abschluss". In der Tat erspielte sich Hoffenheim beim 1:1 gegen den FC Bayern acht Chancen, bei der Hertha (0:3) waren es jedoch nur noch zwei. Gegen den VfL Bochum (1:2/10) stimmte die Tendenz wieder, in Leipzig (0:3/0) ging gar nichts zusammen, gegen Fürth (0:0) waren es TSG-untypisch nur vier Gelegenheiten. Die Schwankungen also sind offensichtlich und resultieren nun in dem Sturz aus den europäischen Rängen.

Das hat viel mit Psychologie zu tun. Sebastian Hoeneß

Doch wie will Hoeneß das Blatt wieder drehen? Das ist eine schwierige Aufgabe für den Coach, er muss den goldenen Mittelweg finden zwischen Druck und Lust für seine Kreativen. "Man kann das nicht durchsprechen oder erzwingen, man muss Räume schaffen, die Spieler ansprechen, als Kollektiv vorgehen dort", fordert er. Konkret nennt er Prinzipien, die für Rutter & Co. gelten: "Da geht es darum, welche Räume wir belaufen wollen. Stürmer sollen auf den ersten Pfosten laufen, wir wollen Zwei-gegen-eins-Situationen schaffen, indem wir den Gegner binden, da geht es um Positionierungen." Aus Sicht des 39-Jährigen fehlten diese Dinge zuletzt nicht einmal, er spricht speziell die Chancenverwertung an, zumindest für zwei der zuletzt fünf Partien ohne Sieg darf das gelten. Manchmal, so Hoeneß, fehlten die berühmten Zentimeter, manchmal Dinge, die mit Selbstvertrauen zu tun haben.

Der Fußballlehrer muss sich nun eher im mentalen Bereich verdingen, glaubt er: "Das hat viel mit Psychologie zu tun. Da gibt es keinen Baukasten, wo man sagt: Wir holen jetzt dieses Werkzeug aus dem Schrank, dann funktioniert es wieder." Das wäre schon zu einfach, um aus Kramaric und Kollegen wieder die gewohnten Torjäger zu machen.