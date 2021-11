Kraken in der Spur - Grubauer traut Söderholm Sprung in die NHL zu

Nationaltorwart Philipp Grubauer traut Bundestrainer Toni Söderholm den Sprung in die NHL zu. Seine Seattle Kraken gewannen am Montag auch ohne den 30-Jährigen.

Die Seattle Kraken finden sich in ihrer ersten NHL-Saison immer besser zurecht und kommen nun auf vier Siege aus den vergangenen fünf Partien. Ohne den nicht eingesetzten Stammtorwart Grubauer im Kasten bezwang das Team die Buffalo Sabres am Montagabend (Ortszeit) 7:4 und verbesserte die Gesamtbilanz auf acht Siege in 22 Spielen. Chris Driedger (27) vertrat Grubauer im Tor und parierte 32 Schüsse.

"Der Toni macht einen unglaublichen Job"

Grubauer indes traut Bundestrainer Toni Söderholm den Sprung in die NHL zu. "Das Zeug dazu hat er definitiv - und verdient hätte er es sich auch", sagte der Rosenheimer der "Augsburger Allgemeinen".

Für Grubauer wäre es der richtige Schritt: "Der Toni macht bei der Nationalmannschaft einen unglaublichen Job. Ich wünsche es ihm, dass er den Sprung in die NHL schafft und dort Headcoach wird." Söderholms Vertrag mit dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) läuft nach der WM in seinem Heimatland Finnland (13. bis 29. Mai 2022) aus. Der 43-Jährige hatte im September bei den Florida Panthers hospitiert und denkt über einen Wechsel ins Klubeishockey nach.

"Ich glaube, dass es von Toni ja ohnehin das große Ziel ist, einmal NHL-Trainer zu werden. Je früher er dazu die Gelegenheit bekommt, umso besser ist es sicherlich für ihn", sagte Grubauer.

Dass an den Olympischen Spielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) tatsächlich wieder die NHL-Profis teilnehmen, hält der Torhüter angesichts der zahlreichen Coronafälle in der Liga noch nicht für sicher. Die Ottawa Senators und die New York Islanders hatten wegen Corona-Ausbrüchen im Team den Spielbetrieb unterbrechen müssen. "Sollte es jetzt noch weitere Mannschaften erwischen, kann es durchaus passieren, dass die NHL den Zeitraum, der eigentlich für Olympia freigeschaufelt wurde, dafür hernimmt, um die ausgefallenen Begegnungen nachzuholen", meinte Grubauer.

Sharks wollen Kane loswerden

Derweil haben sich die San Jose Sharks von ihrem Stürmer Evander Kane getrennt. Der Forward war wegen eines gefälschten Impf-Dokuments für 21 Spiele gesperrt worden - die Suspendierung läuft in Kürze ab. Die Sharks wollen Kane in die unterklassige AHL "abschieben", wenn sich in der NHL kein Abnehmer für den Profi findet, der sieben Millionen US-Dollar pro Jahr verdient. San Jose würde bei einem Wechsel sogar einen Teil des Salärs übernehmen.