Kraiev verlängert bei Phönix Lübeck

Vladyslav Kraiev wird beim 1. FC Phönix Lübeck in sein zweites Jahr gehen. Der 29-jährige Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag beim Nord-Regionalligisten verlängert. Kraiev wechselte im Sommer 2023 vom Rostocker FC an den Flugplatz und brachte es 2023/24 auf 3 Tore in 25 Regionalliga-Partien. Trainer Christiano Adigo unterstreicht: "'Vlady' ist ein wichtiger Faktor für unsere Offensive und sorgt für viel Struktur im Spiel."