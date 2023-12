Krahns Treffer entscheidet: HSV II verlängert Spelle-Venhaus' Misere

Zu einer relativ spontan vereinbarten Nachholpartie vom 17. Spieltag trafen sich am Sonntag der Hamburger SV II und der SC Spelle-Venhaus. Dabei belohnte Elijah Krahn, der regelmäßig im Zweitligakader des HSV auftaucht, die Überlegenheit seines Teams.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORD Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Während die U 21 des Hamburger SV immerhin zehn Zähler aus den vergangenen fünf Spielen einfahren konnte, punktete der SC Spelle-Venhaus in dieser Zeitspanne lediglich gegen Eimsbüttel (2:2). Am Sonntag verzeichneten sofort die Rothosen das Gros an Ballbesitz, wenngleich sich in der 7. Minute Heimkeeper Mensah bei einem Distanzschuss von Wranik zu Boden werfen musste. In Minute 38 passte Appiah den Ball flach in den Strafraum, wo Krahn zur verdienten Hamburger Führung einschob.

Auch im zweiten Durchgang hatten die Gastgeber auf dem Kunstrasenplatz am heimischen Trainingsgelände an der Sylvesterallee das klare Übergewicht. Der frisch eingewechselte Pakia scheiterte in der 72. Minute bei einer Großchance am stark reagierenden Lichtenstein im Speller Tor. Kurz darauf hatte der SCSV-Keeper Glück, dass nach einem Eckstoß der Ball aus dem Gewühl an die Latte klatschte. Das rächte sich nicht, weil Hamburg das Schlusslicht auch in den finalen Minuten weit weg von seinem Tor halten konnte - Endstand: 1:0.