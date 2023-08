Krahl und die Wende von Nürnberg

In der vergangenen Saison stand Torhüter Julian Krahl nur sechsmal im Kader des FCK, einmal durfte er spielen. Nun hat er sich als erster Herausforderer von Andreas Luthe etabliert. Vorerst.

Dass er sich erst einmal würde hinten anstellen müssen, war Julian Krahl spätestens in jenem Augenblick bewusst, als der 1. FC Kaiserslautern im Sommer 2022 Andreas Luthe verpflichtete. Während der mittlerweile 36 Jahre alte Torwart damals unter anderem auf 90 Bundesligaeinsätze zurückblicken konnte und gerade erst mit Union Berlin als Tabellenfünfter über den Zielstrich gegangen war, kam Krahl als Grünschnabel in die Pfalz. Gut ausgebildet zwar beim 1. FC Köln und vor allem RB Leipzig, talentiert freilich, aber eben mit der dürren Referenz von 26 Drittliga-Partien und dem Abstieg mit Viktoria Berlin.

"Andere Körpersprache" trotz unglücklichem FCK-Debüt

Tatsächlich firmierte der 1,94 Meter lange Blondschopf nicht mal als Nummer zwei, sondern als Schlussmann Nummer drei. Ganze sechsmal berief Cheftrainer Dirk Schuster ihn in den Kader, einmal nur kam er zum Zuge: beim 3:3 in Nürnberg, als Luthe und Avdo Spahic angeschlagen fehlten. Luthe war am Handgelenk verletzt, Spahic am Finger. Die Begegnung verlief für Krahl denkbar ungünstig. Ihm blieb keine einzige Gelegenheit, sich auszuzeichnen, dafür musste er dreimal hinter sich greifen (kicker-Note 4,0).

Doch wie es scheint, hat eben diese Partie dem 23-Jährigen ein neues Eigenverständnis eingehaucht. "Er hat seitdem eine andere Körpersprache", sagt Torwarttrainer Andreas Clauß, "er ist von seiner Ausstrahlung her sehr präsent und hat sich durch dieses Spiel sehr viel Selbstbewusstsein geholt." Trotz des für ihn unglücklichen Verlaufs, trotz der drei Gegentore. "Das Spiel war für ihn eine Art Wendepunkt."

Spahic weiterhin ein starker Konkurrent

Avdo Spahic, betont Clauß, sei "nicht weit hintendran, es nimmt sich nicht viel". Die Entscheidung sei demnach "nicht in Stein gemeißelt", werde aber gewiss auch nicht Woche für Woche revidiert. Eines, sagt Clauß, sei klar: "Julian muss sich jeden Tag im Training neu beweisen."