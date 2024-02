Krahl über die Saison hinaus an den FCK gebunden

Julian Krahl fühlt sich wohl beim 1. FC Kaiserslautern. Wie er dem kicker bestätigte, ist der Torhüter, der 2022 von Viktoria Berlin in die Pfalz kam, über das Rundenende hinaus an den FCK gebunden. Im Falle eines Abstiegs in die 3. Liga müsste der 24-Jährige aber wohl umdenken.