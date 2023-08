Krahl: "Bei Gott, es geht erst richtig los"

Julian Krahl bestreitet in Vertretung des gesperrten Andreas Luthe sein erstes Zweitliga-Heimspiel auf dem Betzenberg und setzt ein deutliches Zeichen.

Am Ende, als der Gedankenaustausch in kleiner Runde mit den Medienschaffenden vorüber war, schaute Dirk Schuster auf seine Fitnessuhr, lachte und sagte dann: "Also, meine Laufringe sind voll!" Es war nicht nur für die Spieler auf dem Rasen, sondern auch für den Cheftrainer des 1. FC Kaiserslautern ein anstrengender Abend. 30 Grad, ein Duell mit der SV Elversberg, das hin und her wogte, Führung, Rückstand, zu guter Letzt ein 3:2-Erfolg. Schuster ist topfit, ein passionierter Läufer mit Marathon-Spirit, und doch war dem 55-Jährigen die Belastung anzusehen; die Erleichterung ebenso.

Nicht auszudenken, die von ihm orchestrierten Roten Teufel hätten auch die dritte Partie der Runde verloren. Am Betzenberg wäre das Krisengeheul ausgebrochen. Ein Gegrummel war schon am Freitag hörbar, was aber auch nicht verwunderte. Der FCK wurde von dem wagemutig und gewitzt auftretenden Gast bisweilen hergespielt, auch wegen eines ans Halsbrecherische grenzenden Defensivverhaltens wurde aus einer 1:0-Führung ein 1:2-Rückstand - der dritte Gegentreffer schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Individuell und im Verbund offenbarte der FCK massive Abwehrschwächen. Dass diese nicht öfter bestraft wurden als durch Manuel Feil und Semi Sahin, hatte der Gastgeber vor allem Julian Krahl zu verdanken.

Krahl hält dem FCK den Erfolg fest

Der in der Lausitz geborene Keeper ist ein zu bescheidener junger Mann, als dass er nach seinem ersten, von einer persönlich ausgezeichneten Leistung geprägten Zweitliga-Heimspiel im Trikot des FCK in Prahlerei ausbräche. Vielmehr bedachte der 23-Jährige den Widersacher mit einem Lob: "Elversberg ist eine unfassbar gute Mannschaft. Sie haben uns teilweise vor schwierige Aufgaben gestellt, das sollte man mal an erster Stelle sagen. Die sind gelaufen, die haben gefightet - es war nicht einfach, in der Defensive dagegenzuhalten."

Noch in allerletzter Sekunde musste Krahl abtauchen, um einen Kopfball von Luca Schnellbacher am Überschreiten der Torlinie zu hindern. Krahl hielt dem FCK den Erfolg fest; einen Erfolg, den neben Kevin Kraus per Handelfmeter auch Ragnar Ache und Jean Zimmer herausschossen; Zimmer wuchtete eine Hereingabe von Daniel Hanslik volley ins Elversberger Gehäuse.

Heute hat nicht der Bessere gewonnen, sondern der Glücklichere. Dirk Schuster

Cheftrainer Dirk Schuster bekräftigte, dass es eine Fülle an Videomaterial vorzuführen gebe, "aber richtig viel". "Elversberg hatte bessere Abläufe als wir im Spielaufbau, bei uns wirkte das fahrig, teilweise unsicher. Man hat schon gemerkt, dass die Mannschaft den Druck ein bisschen verspürt hat", sagte der Trainer: "Ich bin glücklich und erleichtert, dass wir diese drei Punkte hierbehalten haben. Dieser Sieg kann uns für die Zukunft ein bisschen mehr Vertrauen in die eigenen Aktionen geben." Gleichwohl: "Heute hat nicht der Bessere gewonnen, sondern der Glücklichere."

Vertrackte Szene

Auch Kevin Kraus hatte etwas zu bekennen: dass er erst "gar nicht raffte", was sich zwischen der 17. und der 21. Spielminute ereignete. Die Kurzform: Terrence Boyd köpfte den Ball in Richtung des Elversberger Tores und dabei Carlo Sickinger an die Hand. Kraus staubte ab. Tor. Tor? Bei Schiedsrichter Patrick Ittrich klingelte der "Kölner Keller" durch. Abseits. Kein Treffer. Nun jedoch spielte Sickingers Hand plötzlich wieder eine Rolle. Strafstoß. Kraus verwandelte, völlig cool. "Es gibt angenehmere Situationen, aber es ist ja gut ausgegangen", sagte der Torschütze.

Den direkt Beteiligten erläuterte Referee Ittrich seinen Beschluss auf plausible Art und Weise, wie die Hauptdarsteller hernach bestätigten; das Publikum jedoch fischte im Trüben. Gerade für solch vertrackte Szenen sollte dringend überlegt werden, dem Schiedsrichter eine Erklärung über die Stadionlautsprecher zu ermöglichen.

Mängelliste, aber auch positive Aspekte

Wie Krahl und Schuster, so kam auch Kevin Kraus nicht umhin, die Fülle an Ballverlusten und die Mängel in der Defensivarbeit zu erwähnen. Er wies allerdings auch auf positive Aspekte hin; zum Beispiel das Mehr an Effizienz bei sich bietenden Gelegenheiten. "Wir sind kaltschnäuziger geworden", glaubte Kraus erkannt zu haben, "die Fehler des Gegners oder die Räume, die er uns gab, haben wir ausgenutzt." Am Ende aber, das wusste auch der 31-jährige Routinier, "hat uns Krallo den Hintern gerettet".

"Krallo", Julian Krahl, steht seit vorigem Sommer beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag. Zum dritten Mal kam er in der 2. Liga zum Einsatz, erstmals im eigenen Stadion. "Ich habe sehr lange darauf hingearbeitet", sagte Krahl, "bei Gott: Jetzt geht es erst richtig los". Damit meinte Krahl freilich nicht, dass er zum Überholvorgang ansetzen und Andreas Luthe rechts liegen lassen würde. Vielmehr bedeutete dies: noch mehr arbeiten, um noch öfter Chancen zu erhalten.

Am kommenden Freitag wird Andreas Luthe abermals gesperrt fehlen und Krahl im Spiel beim SC Paderborn erneut zwischen die Pfosten rücken. Was danach passiert? Abwarten. Krahl hat ein prägnantes Zeichen gesetzt.