"Kraftvoller Stürmertyp": Verl holt Mittelstädt aus Köln

Der SC Verl hat einen neuen Angreifer verpflichtet: Hendrik Mittelstädt wechselt von der Zweitvertretung des 1. FC Köln nach Verl.

Wagt den Sprung in die 3. Liga: Hendrik Mittelstädt. IMAGO/Herbert Bucco

Der SC Verl hat seinen zweiten Neuzugang für die kommende Spielzeit vorgestellt: Von der Zweitvertretung des 1. FC Köln wechselt Hendrik Mittelstädt zum Drittligisten. "Hendrik ist ein kraftvoller Stürmertyp, der in der Offensive sowohl über die Außenbahnen als auch im Zentrum seine Qualitäten hat", wird der Sportliche Leiter des Sportclubs Sebastian Lange in der Pressemitteilung zitiert.

Damit kommt es in Verl zu einem Wiedersehen von alten Bekannten. Denn Trainer Michel Kniat trainierte den 23-Jährige bereits 2019 und 2021 beim SC Paderborn II.

Nach zwei Jahren und insgesamt 41 Regionalliga-Spielen für den Effzeh wagt der gebürtige Marburger nun also den Sprung in die 3. Liga. Das Interesse weckte der Stürmer mit seinen acht Toren in 21 Ligaspielen der laufenden Saison. Damit war er hinter Maximilian Schmid der zweitbeste Torschütze seines Teams. "Mittelstädt vereint Wucht und Technik. Wir sehen eine Menge Potenzial und freuen uns, dass dieser Transfer geklappt hat" erklärte Lange.