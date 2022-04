Kraftakt gegen Hadamar: Eintracht Stadtallendorf gewinnt in Unterzahl

Eintracht Stadtallendorf gewinnt dank Doppel-Torschütze Damijan Heuser 2:1 gegen RW Hadamar. Die Regionalliga-Rückkehr ist für den Tabellenführer der Hessenliga Aufstiegsrunde mit nun zehn Punkten Vorsprung zum Greifen nah.

Ein 2:1 zeigte die Anzeigentafel am Ende zwischen Eintracht Stadtallendorf und Rot-Weiß Hadamar an. imago images/Hartenfelser

Die Rückkehr der Eintracht aus Stadtallendorf in die Regionalliga Südwest ist nur noch eine Frage der Zeit. Nach der Partie am Dienstagabend gegen RW Hadamar, die Stadtallendorf in Unterzahl für sich entschied, sind es bereits zehn Punkte, die die Eintracht vor den beiden Aufstiegskonkurrenten aus Fulda und Eddersheim liegt.

Das 2:1 fällt letztlich unter die Kategorie Kraftakt. Rot-Weiß hielt nämlich über die volle Distanz dagegen, hatte - wie auch die Gastgeber - im ersten Durchgang Chancen, um vorzulegen. Auf ein Tor warteten die Zuschauer in einer durchaus ansehnlichen ersten Halbzeit aber vergeblich. Der zweite Durchgang hatte dann neben Toren auch noch einen Platzverweis zu bieten, den sich Ofori unnötigerweise einhandelte (Gelb-Rot, 58.). Die Ampelkarte des Stadtallendorfers war zugleich der Auftakt einer spannenden Restspielzeit. Heuser brachte die Gastgeber nach einer Stunde per Flachschuss von der Strafraumkante in Führung. Das Spiel wiegte trotz der Ungleichzahl nun hin und her. Beide hatten ihre Großchancen. Treffen sollte erneut die Eintracht in Person von Heuser, der die RW-Abwehr zunächst alt aussehen ließ und dann ohne Humor ins kurze Eck abschloss (87.). Doch Hadamar gab sich noch nicht auf und verkürzte durch ein Eigentor, als Keeper Sahin der Ball nach einem Freistoß vom Pfosten an den Rücken sprang (90.+2). Mehr war für die Rot-Weißen, die samstags zu Gast in Fernwald sind, jedoch nicht mehr drin. Stadtallendorf empfängt als nächstes den SC Waldgirmes.