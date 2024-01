Kraft neuer Skiflug-Weltmeister - Wellinger Zweiter vor Topfavorit Zajc

Stefan Kraft ist der neue Skiflug-Weltmeister. Der Österreicher setzte sich bei seinem Heimspiel knapp vor Andreas Wellinger durch, der einen tollen dritten Sprung zeigte und Topfavorit Timi Zajc noch auf Rang drei verdrängte.

Es war ein Geduldsspiel. Starke Winde hatten für eine Verschiebung des dritten Durchgangs gesorgt. Da dadurch die Dunkelheit bereits einsetzte, wurde der eigentlich noch vorgesehene vierte Sprung nicht mehr durchgeführt, der dritte musste entscheiden.

Und Andreas Wellinger ließ sich von den Wetterkapriolen nicht aus der Ruhe bringen - im Gegenteil. Im dritten und nun entscheidenden Durchgang zeigte er einen tollen Flug auf 229 Meter und sprang damit noch auf das Podest. Nicht zu schlagen war Stefan Kraft, der im dritten Durchgang auf 228 Meter flog und dank Traumnoten um 2,2 Punkte vor Wellinger lag. Kraft sammelte nach drei Sprüngen 647,40 Punkte, Wellinger 645,30.

Zajc landet bei "nur" 209,5 Metern - Teamfliegen am Sonntag

Dritter wurde Timi Zajc mit einer Gesamtpunktzahl von 642,70. Der Slowene hatte nach den ersten beiden Flügen am Freitag geführt und galt als Topkandidat auf Gold. Doch im entscheidenden Durchgang versagten dem 23-Jährigen die Nerven, nach "nur" 209,5 Metern war für ihn Schluss. Damit reichte es für ihn nur zu Bronze.

"Ich bin super happy, dass es noch so ausgegangen ist. Ich bin gerade unglaublich stolz, dass ich nochmal so einen runtergebracht habe", sagte Wellinger. "Fantastischer Sprung vom Andi, der war wie an der Schnur gezogen. Das war ein super Flug", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF. "Ich bin jetzt überglücklich, dass wir von Platz vier auf Platz zwei vorgekommen sind."

Abbruch? Wellinger: "Dann hätte ich irgendwas zusammengedroschen"

Lange hatte gar nicht festgestanden, ob am Samstag überhaupt noch Flüge stattfinden. Starker Wind wehte, das Springen wurde zum Geduldsspiel - und Wellinger, der nach zwei Sprüngen rund 42 Zentimeter hinter dem Norweger Johann Andre Forfang gelegen hatte, zitterte um die Fortsetzung. "Wenn die das abbrechen und ich um 0,5 Punkte Vierter werde, dann hätte ich irgendwas zusammengedroschen", erzählte Wellinger mit einem Grinsen.

Das fehlende Flutlicht wurde zum Thema, obwohl immerhin der dritte Durchgang noch unter fairen Verhältnissen abgehalten werden konnte. "Abends sind die Bedingungen meistens stabiler. Das ist nochmal ein Grund, warum man hier für die Zukunft über ein Flutlicht nachdenken sollte", sagte der ehemalige Topspringer Severin Freund im ZDF.

Wellingers Teamkollegen Stephan Leyhe (10.), Karl Geiger (19.) und Pius Paschke (23.) hatten mit der Vergabe der Medaillen nichts zu tun. Am Sonntag (14 Uhr) steht das Teamfliegen auf dem Programm. Deutschland will eine weitere Medaille holen, ist aber gegen die starken Slowenen, Gastgeber Österreich und Norwegen eher Außenseiter.

