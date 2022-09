Krämer: "Wenn ich ein objektiver Zuschauer gewesen wäre ..."

Drittes Unentschieden nacheinander: Auch am Montagabend kam der SV Meppen nicht über ein Remis hinaus und spielte trotz zweimaliger Führung nur 2:2 beim SC Verl. Die Emsländer mussten allerdings anerkennen: Das Resultat war leistungsgerecht.

Es waren zwei grundverschiedene Hälften, die 1374 Zuschauer am Montagabend in der Paderborner Home-Deluxe-Arena zu sehen bekamen. Im ersten Durchgang hatten die Gäste aus Meppen Vorteile und gingen zweimal in Führung, nach dem Seitenwechsel war es dann der SC Verl, der dem Spiel seinen Stempel aufdrückte und kurz vor Schluss noch das 2:2 erzielte.

Den späten Gegentreffer nannte Meppens Trainer Stefan Krämer "zwar ärgerlich", allerdings sagte er auch: "Wenn ich ein objektiver Zuschauer gewesen wäre, hätte mir das Spiel a) gefallen - und b) würde ich sagen, dass es ein gerechtes Ergebnis ist."

Wenn die erste Halbzeit so ist, wie sie war, muss man mit einem Punkt leben. Michel Kniat

Für den SVM war das 2:2 bereits das dritte Remis am Stück. Dass es nicht zum Sieg gereicht hatte, führte Krämer in erster Linie darauf zurück, dass seine Mannschaft in den zweiten 45 Minuten "zu passiv" und "fahrig" agiert hatte. Verl hingegen war obenauf, verdiente sich am Ende das Unentschieden und konnte mit dem Resultat gut leben.

"Wenn die erste Halbzeit so ist, wie sie war, muss man mit einem Punkt leben", sagte Verls Coach Michel Kniat. Sein Team steht zwar nach wie vor auf einem Abstiegsplatz, kann aus der zweiten Hälfte aber gleich mehrere positive Schlüsse ziehen.