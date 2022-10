Krämer: "Statt Selbstvertrauen Pudding in den Beinen"

Vier Niederlagen in Folge, neun Spiele ohne Sieg - Die Bilanz der vergangenen Wochen fällt beim SV Meppen genauso ernüchternd aus, wie die Analyse der 0:2-Niederlage gegen die Reserve von Borussia Dortmund.

"Der Plan war, ein schlechtes Spiel zu machen und zu gewinnen, aber wir haben ein schlechtes Spiel gemacht und verdient verloren", fasste Stefan Krämer nach der Partie am Mikrofon von MagentaSport zusammen. Der Trainer der Emsländer spielte damit darauf an, dass er nach den guten, aber sieglosen Auftritte der Emsländer in den vergangenen Wochen auch mit einem "dreckigen Sieg" zufrieden gewesen wäre. Doch gegen die Reserve von Borussia Dortmund ging Meppen erneut leer aus und konnte darüber hinaus auch die spielerische Stärke nicht auf den Platz bringen.

Weniger Zugriff, weniger Torchancen, dafür aber mehr Fehler - das seien die Hauptkritikpunkte am Auftritt seiner Elf. Man merke einfach, dass "das Selbstvertrauen nicht da ist und Pudding in den Beinen herrscht", so Krämer, der weiter ausführte: "Wenn du eine längere Zeit nicht gewinnst und im Spiel selbst merkst, dass es nicht so gut läuft, dann hast du halt Spieler dabei, die dann nicht mehr im Stande sind, ihre Leistung zu bringen."

Blacha bemängelt fehlende Durchschlagskraft

Auch Meppens Kapitän Blacha, der als Geburtstagskind die größte Chance auf ein Meppener Tor hatte, aber an BVB-Keeper Marcel Lotka scheiterte, sah die Probleme vor allem in der Offensive. "Vorne fehlt es uns aktuell einfach an Durchschlagskraft. Wir kriegen die Dinger nicht rein, wir können es nicht erzwingen, dass der Gegner vielleicht einfach mal den Fuß reinstellt, dass der Ball reinkugelt. Dem rennen wir gerade brutal hinterher." Schließlich schoss der SVM in den vergangenen vier Partien nur ein einziges Tor, kassierte aber neun Gegentreffer.

Wir haben neunmal nicht gewonnen, vier Mal hintereinander verloren, zeigen Sie mir ein Stadion auf der Welt, wo es dann ruhig bleibt. Stefan Krämer

Dass auch die Zuschauer ihrem Unmut Luft gemacht und die Leistung der Mannschaft zumindest vereinzelt mit Pfiffen quittiert hatten, konnten sowohl Krämer als auch Blacha verstehen. "Wir haben neunmal nicht gewonnen, vier Mal hintereinander verloren, zeigen Sie mir ein Stadion auf der Welt, wo es dann ruhig bleibt", erklärte Krämer, den angesichts der aktuellen Ergebnisse vor allem die Treue der Zuschauer beeindruckte. "Wir hatten achtmal nicht gewonnen und trotzdem waren 7000 Leute da. Denen müssen wir natürlich auch eine bessere Leistung zeigen, als wir es heute gemacht haben." Darum stellte sich das Team nach Abpfiff geschlossen der Kritik der Fans, und auch der Weg des Trainers ging in die Kurve.

Leichter wird es für die Emsländer bis zur WM-bedingten frühzeitigen Winterpause nicht. Am kommenden Samstag steht das Duell beim 1. FC Saarbrücken auf dem Programm, es folgen die Aufeinandertreffen mit Wehen Wiesbaden, Rot-Weiss Essen und das Derby gegen den VfL Osnabrück. Die Marschroute ist für Krämer klar: "Wir brauchen irgendwann mal wieder ein Erfolgserlebnis und müssen uns jetzt überlegen, wie wir das bekommen."