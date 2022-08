Krämer kritisiert Meppens "Nachlässigkeit"

Am Sonntagmittag empfängt der SV Meppen seinen einstigen Aufstiegstrainer beim Duell mit Waldhof Mannheim. Der aktuelle SVM-Coach Stefan Krämer fordert derweil mehr Engagement von seinen Spielern.

In der Rolle des Underdogs fühlt sich Stefan Krämer pudelwohl - und muss dafür in diesen Wochen nicht einmal tiefstapeln. Nach der rabiaten 0:4 Niederlage bei 1860 München kommt nun am Sonntag Waldhof Mannheim ins Emsland (Anpfiff 13 Uhr, LIVE! bei kicker). "Nach München geht es gegen den nächste Aufstiegskandidaten", betont Krämer, der im kicker-Interview vor der Saison für seine Mannschaft den Klassenerhalt als Saisonziel ausrief. Mit vier Punkten nach drei Spielen steht der Klub auf Rang 12 auch etwa da, wo er sich selbst verortet.

Krämer fordert den Gang ans Limit

Das Duell mit den Mannheimern ist für den SVM auch ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Christian Neidhart. Der war von 2013 bis 2020 ein Vorgänger Krämers und führte Meppen aus der Regionalliga zurück in den Profifußball. "Mannheim hat einen bärenstarken Kader - eine sehr gute Mischung aus sehr erfahrenen und jungen, talentierten Spielern", warnt Krämer vor Neidharts neuem Team. Von seinen Spielern fordert er "weniger Nachlässigkeit gegen den Ball. Wir waren insgesamt gegen München nicht am Limit. Gegen Teams, die spielerisch mehr Möglichkeiten haben als wir, müssen wir komplett ans Limit gehen." Dazu dürfte auch Mannheim zählen.

Allerdings muss es dafür auch personell gut laufen. Die Langzeitverletzten Luka Tankulic (Reha nach Meniskus-OP) und Willi Evseev (Reha nach Riss der Achillessehne) fehlen ohnehin. Offensivspieler Beyhan Ametov (Sprunggelenksverletzung) kann ebenfalls noch nicht mitmischen. Hinter dem Einsatz von Christoph Hemlein (Leistenzerrung) steht ein Fragezeichen.