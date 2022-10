Krämer fordert Ende der Meppener Misere - Kersken fällt aus

Nach sechs Spielen ohne Sieg will der SV Meppen gegen Bayreuth den Bock umstoßen - muss dabei aber auf den Stammtorwart verzichten.

Nach dem 0:3 beim FC Erzgebirge Aue war Stefan Krämer "sehr enttäuscht über das Ergebnis, nicht so sehr, wie wir gespielt haben". Bisweilen fahrlässige Verteidigung, so der Meppener Trainer, habe schließlich zur Niederlage geführt: "Dann muss man sich nicht wundern."

Gegen Schlusslicht Bayreuth, das ebenso wie der SVM seit sechs Spielen auf einen Sieg wartet, sollen Krämers Schützlinge am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder "zwingender und konsequenter" auftreten und ihre Chancen "besser nutzen".

Kersken fällt erstmals aus

Meppen fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Luka Tankulic (nach Meniskus-OP) und Willi Evseev (nach Riss der Achillessehne), die in der Reha Fortschritte verzeichnen. Auf der Torwart-Position muss Krämer wechseln. Die Nummer eins Jonas Kersken hatte sich nach einer Parade in Aue an der Schulter verletzt, konnte dann zwar weiterspielen, steht gegen die "Altstadt" aber definitiv nicht zur Verfügung. Eine weitere Untersuchung bei einem Schulterspezialisten in Münster soll Anfang kommender Woche eine genaue Diagnose liefern. Kersken hatte bislang alle zehn Ligaspiele für die Emsländer bestritten, in Aue saß Matthis Harsman auf der Bank.

Alle anderen Spieler seien fit und "so stabil", lobte Krämer "die hervorragende Arbeit unserer Physiotherapeuten sowie des Athletiktrainers". Was zur Folge habe, dass sich für den Trainer ein "Luxusproblem" bei der Kaderbenennung ergebe, "das ich gern annehme". Die finale Forderung Krämers vor dem Spiel am Samstag gegen einen Gegner mit der "Qualität, sich in der Liga durchzusetzen": "Wir schauen jetzt auf uns: Wir konnten sechs Mal nicht als Sieger vom Platz gehen. Das gilt es zu ändern!"