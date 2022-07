Krämer: "Da kommen viele Drittligisten an ihre Grenzen"

261-mal stand Stefan Krämer in der 3. Liga an der Seitenlinie - nur Pavel Dotchev (292) coachte noch häufiger in dieser Spielklasse. Nun will Krämer mit dem SV Meppen angreifen und spricht vor dem Saisonstart am Wochenende über schnelle Klubwechsel, die lange Pause im Winter und die Lehren aus zuletzt zwei Insolvenzen in der Liga.

Frohnatur: Meppens Coach Stefan Krämer kehrte aus Belgien zurück nach Deutschland in die 3. Liga. IMAGO/Werner Scholz