Kräfteverschleiß? Xabi Alonso: "Manchmal ist der Kopf wichtiger als die Beine …"

Psychologischer Schub oder Kräfteverschleiß? Vor dem Liga-Gipfel gegen Bayern München sehen sich Leverkusens Profis mental in einer sehr starken Position - und Trainer Xabi Alonso in dem Pokalspiel vom Dienstag keinen Nachteil.

Die Ausgangslage ist tabellarisch klar: Während der FC Bayern München am Samstag in der Bay-Arena angesichts von zwei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer aus Leverkusen unter Zugzwang steht, ist das Chance-Risiko-Verhältnis für die Werkself ein deutlich besseres. Würde das Team von Xabi Alonso doch selbst bei der ersten Saisonniederlage nur einen Zähler hinter dem Rekordmeister liegen, während dieser bei einer Niederlage eine Lücke von fünf Punkten aufreißen lassen würde.

Doch wie sieht es abseits der Statistik aus? Welcher der beiden Klubs geht mit den günstigeren Voraussetzungen im mentalen und physischen Bereich in das Gipfeltreffen?

Podcast Leverkusens Titel-Woche: Was macht Wirtz zum "Straßenköter"? Bayer Leverkusen steht im DFB-Pokal-Halbfinale - und wie. Das Fußballfest gegen den VfB Stuttgart bot alles, was man sich als Fan des Sports wünschen kann. Einer, der den Unterschied machte, war Leverkusens Florian Wirtz. Welche Schlüsse lassen sich aus dem Erfolg vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern ziehen? alle Folgen

In Leverkusen sind sie sich sicher, dass sie sich auch unter diesem Aspekt nicht in der schlechteren Ausgangsposition befinden. Im Gegenteil. Gehen die Profis doch nach dem 3:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart und dem Halbfinaleinzug im DFB-Pokal davon aus, dass der erneute Last-Minute-Erfolg in dem Pokal-Krimi sie zusätzlich pusht.

"So eine Mentalitätssache muss uns auf jeden Fall noch mehr Auftrieb geben"

Und das, obwohl es kaum noch nötig ist. "Ich glaube schon, dass so ein 3:2 in so einem Spiel uns schon Auftrieb geben muss", erklärt Mittelfeldspieler Robert Andrich, "wir hatten schon viel Auftrieb, aber so etwas Emotionales, so eine Mentalitätssache muss uns auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Auftrieb geben."

Zumal Bayer aufgrund der weiteren drei Halbfinalisten - die Zweitligisten aus Düsseldorf und Kaiserslautern sowie dem Sieger aus der Partie zwischen Drittligist Saarbrücken und Bundesligist Gladbach - seit Dienstagabend haushoher Favorit auf den Pokal-Triumph in Berlin ist. Die (wenn auch nur vermeintliche) Sicherheit, die Saison höchstwahrscheinlich mit mindestens einem Titel zu beenden, hat Bayer den Bayern voraus. Auch das ist mental sicher kein Nachteil.

Der hart erkämpfte und nicht filigran und leicht erspielte Sieg gegen Stuttgart am Dienstagabend dient Bayer dazu, den Glauben an die eigene Stärke, der ohnehin enorm ausgeprägt ist, weiter zu steigern. Weil das Spiel eine Blaupause liefert, wie Leverkusen am Samstag in kritischen Phasen des Spitzenduells auftreten muss - und jetzt nachgewiesener Maßen auch kann.

"Wir werden ein bisschen leiden müssen"

"Wir wissen natürlich, dass auch am Samstag wieder ein Topgegner zu uns kommt, der uns Aufgaben stellen wird im Spiel, die schwierig sein werden, bei denen wir als Mannschaft ein bisschen leiden müssen, und wir in Phasen den Ball weniger haben werden", skizziert Abwehrchef Jonathan Tah ein zu erwartendes Szenario, für das man selbst die Lösung demonstriert habe.

"Da müssen wir halt auch präsent sein und als Mannschaft auf dem Patz stehen. Und deshalb gibt uns das Spiel und der Sieg gegen Stuttgart natürlich sehr, sehr viel Energie und einen Schub für das Spiel gegen die Bayern", ist sich der deutsche Nationalspieler sicher.

30 Pflichtspiele ohne Niederlage

Logisch, breiter kann die Brust kaum werden. 30 Pflichtspiele ohne Niederlage, in dieser Saison noch unbesiegt, zuletzt drei Last-Minute-Erfolge aus den jüngsten fünf Pflichtspielen und das doppelte Comeback nach zweimaligem Rückstand gegen einen starken VfB im Pokal - mehr Mental-Doping ist schwer möglich.

Ermüdungsgrad von 9 auf der Skala bis 10

Psychologisch ist Bayer auf jedem Fall in der besseren Ausgangsposition. Gilt dies umgekehrt für die Bayern in Sachen Frische und Kraftreserven, nachdem der Rekordmeister sich während des Leverkusener Pokal-Fights auf der Couch erholen konnte? Fakt ist, dass Bayer die Viertelfinal-Partie Energie gekostet hat. Mit einer 9 auf der Skala bis 10 ordnete Andrich am Dienstagabend seinen Ermüdungsgrad ein.

Dass es nicht zur Verlängerung kam ("Das Spiel war generell schon so intensiv genug für uns alle", so Tah), war deshalb aus Leverkusener Sicht enorm wichtig. "So ist es viel besser, wenn wir an Samstag denken und an Bayern", stellt Xabi Alonso offen fest, der aber nun nach nur 90 Pokal-Minuten selbst diese nicht mehr wirklich als Vorteil für seinen Ex-Klub ansieht.

"Und der Kopf ist jetzt sehr stark …"

"Manchmal ist der Kopf wichtiger als die Beine", erklärt der Trainer zum Thema Kräfteverschleiß und schickt mit seinem Nachsatz ein eindeutiges Signal gen München: "Und der Kopf ist jetzt sehr stark …"

Und diesen sieht Tah am Ende als entscheidend an. "Ich glaube schon, dass es Kopfsache ist. Und dass es gerade wichtig ist, genau das auszublenden und sich voll und ganz auf das Spiel zu fokussieren und unsere Leistung als Mannschaft. Weil, wenn man sich zu viel damit beschäftigt, kommt man durcheinander und kann nicht zu 100 Prozent beim Spiel sein."

Die 90 Minuten am Samstag werden zeigen, wem dies besser gelingt. Noch zwei Tage bis zum Gipfel.