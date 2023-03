Kracherspiel in Osnabrück - Derby in Saarbrücken

Der 30. Spieltag in der 3. Liga beginnt mit dem Kellerduell zwischen den zuletzt erfolgreichen Teams aus Bayreuth und Meppen. Die Kracherspiele steigen am Sonntag, wenn Osnabrück Dresden empfängt und Saarbrücken den Waldhof zum Derby bittet.

Nach der Abstiegskampf-Vorspeise am Freitagabend in Bayreuth geht es am Samstag (14 Uhr) in der 3. Liga in die Vollen. Spitzenreiter SV Elversberg will trotz eines Torhüter-Problems und der Sperren gegen Fellhauer und Schnellbacher auswärts in Duisburg einen nächsten Schritt Richtung 2. Liga schaffen. Bei den Zebras dürfen Jander und Bitter hingegen nach Ablauf ihrer Strafen wieder mitmischen. Mit dem zehnten Saisonsieg hätte der Traditionsverein schon fast Planungssicherheit für eine weitere Drittliga-Spielzeit.

Abstiegskampf in Aue und beim BVB

Ansonsten ist von den Klubs, die auf den Aufstieg hoffen, nur der SV Wehen Wiesbaden am Samstag dran. Die verletzungsgeplagten Hessen empfangen den Vorletzten Zwickau, der jeden Punkt gebrauchen kann. Die abstiegskampferprobten Schwäne kennen sich mit Druck im Keller aus und konnten jüngst gegen Ingolstadt (2:0) bereits liefern.

Ebenfalls unter dem Motto Abstiegskampf steht das Spiel für die unerwartet in eine Krise gerutschten Auer und den VfB Oldenburg. Der FC Erzgebirge setzte zuletzt begünstigt durch schwere Abwehrfehler gleich drei Spiele in Serie in den Sand.

Ihren Platz außerhalb der Abstiegszone verteidigen wollen Dortmund II und der Hallesche FC im direkten Duell. Für Viktoria Köln und den SC Verl geht es um die Festigung des Mittelfeldplatzes.

Sonntag ist Verfolgertag

Der Sonntag bringt jede Menge Brisanz mit sich. Ab 13 Uhr duellieren sich Osnabrück und Dresden, ab 14 Uhr Saarbrücken und Waldhof - ein Elversberger Verfolger-Quartett also.

Der VfL (51 Zähler) und die SGD (50) stellten im Herbst noch Mittelmaß dar, seit Januar sind beide aber Spitze, denn: Mit 29 Punkten holte Osnabrück die meisten - und nur zwei mehr als die Sachsen, die zuletzt unerwartet gegen Bayreuth und im Landespokal gegen Zwickau verloren. Das Stadion an der Bremer Brücke wird voll sein.

Mit bestens gefüllten Rängen ist auch beim Südwest-Vergleich im Ludwigspark zu rechnen. Saarbrücken (49) hat nach dem Last-Minute-Ärger von Freiburg sicherlich noch einen dicken Hals und strebt gegen Mannheim (48) drei Punkte an. Die Kurpfälzer haben nach der Heimniederlage aber nichts zu verschenken - ansonsten droht ein baldiges Aus im Aufstiegsrennen. "Wenn wir verlieren, wird es nicht ruhig bleiben", weiß Trainer Christian Neidhart.

Derby der oberbayrischen Krisenklubs

Am Montag steht ein oberbayrisches Derby an: Ingolstadt gegen 1860 - beide stecken im Tief. Die ersatzgeschwächten Schanzer - zuletzt kam noch Kopacz zum Lazarett hinzu - müssen sogar allmählich wieder punkten, um nicht noch in Abstiegsgefahr zu geraten.