Kracher im ÖFB-Cup: LASK und Salzburg eröffnen Kalenderjahr 2024

Der ÖFB hat am Montag die Spieltermine für das ÖFB-Cup-Viertelfinale bekanntgegeben. Eröffnet wird das neue Jahr mit dem Kracher zwischen LASK und Salzburg.

Das Fußballjahr 2024 wartet in Österreich gleich zum Auftakt mit einem großen Highlight auf. Wie der ÖFB am Montag mitteilte, werden der LASK und Salzburg am 2. Februar (18 Uhr, LIVE! bei kicker) im ÖFB-Cup-Viertelfinale das erste Pflichtspiel im neuen Kalenderjahr bestreiten. Am selben Tag folgt mit dem Aufeinandertreffen zwischen Titelverteidiger Sturm Graz und Austria Wien das nächste Duell zweier Bundesligisten.

Am 3. Februar treffen um 19.15 Uhr Zweitligist Leoben und Altach aufeinander, ehe das Pokal-Viertelfinale am Sonntag um 18.10 Uhr mit der Begegnung zwischen Rapid und St. Pölten abgeschlossen wird.

Der Frühjahrsauftakt in Österreich wurde zuletzt um eine Woche nach vorne verschoben, um dem Nationalteam eine bessere Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Deutschland zu ermöglichen.