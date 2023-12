Kracher-Duell im DHB-Pokal-Viertelfinale

In der Runde der besten acht Clubs im DHB-Pokal kommt es zur Wiederholung des diesjährigen Endspiels. Dazu gibt es ein Nordduell.

Die Rhein-Neckar Löwen, Titelverteidiger, treffen im Viertelfinale um den DHB-Pokal in einem Auswärtsspiel auf den Champions-League-Sieger SC Magdeburg. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Köln, die von U21-Weltmeister Sören Steinhaus (TSV Bayer Dormagen) vorgenommen wurde. Die Partie ist die Neuauflage des diesjährigen Endspiels. Im April hatten sich die Löwen nach Siebenmeterwerfen mit 36:34 durchgesetzt. An diesem Wochenende (Samstag, 18.30 Uhr) treffen beide in der Liga aufeinander: Magdeburg als Tabellenführer, die Löwen als aktuell Tabellensechster.

Als einziger im Wettbewerb verbliebener Zweitligist empfängt der TuS

N-Lübbeke die MT Melsungen. Die Ostwestfalen haben automatisch Heimrecht. Die Füchse Berlin haben den VfL Gummersbach zu Gast. In einem Nordduell stehen sich zudem der HSV Hamburg und die SG Flensburg-Handewitt gegenüber. Im Viertelfinale sind übrigens die vier Clubs vertreten, die die ersten vier Plätze der aktuellen Erstliga-Tabelle belegen (SC Magdeburg, Füchse Berlin, SG Flensburg-Handewitt, MT Melsungen).

Die Spiele des Viertelfinales werden nach der Europameisterschafts-Pause am 3. und 4. Februar 2024 ausgetragen. Das Finalturnier findet am 13. und 14. April in der Kölner Lanxess-Arena statt.

Die Viertelfinal-Paarungen

SC Magdeburg - Rhein-Neckar Löwen

TuS N-Lübbecke - MT Melsungen

Füchse Berlin - VfL Gummersbach

Handball Sport Verein Hamburg - SG Flensburg-Handewitt