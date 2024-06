Kracher am ersten Bundesliga-Spieltag: Rapid empfängt Double-Sieger Sturm

Die neue Bundesliga-Saison wird durch den Schlager zwischen dem SK Rapid und Meister Sturm Graz eröffnet. Das Spiel in Wien-Hütteldorf steigt am 4. August. Eröffnet wird die neue Spielzeit durch das Duell zwischen Aufsteiger GAK und Vize-Meister Red Bull Salzburg am 2. August.

Die beiden Cup-Finalisten Rapid und Sturm treffen zum Saison-Auftakt aufeinander. APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU