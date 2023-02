Krach mit Paqarada: Hürzeler ist froh darüber

Wie der Trainer einer siegreichen Mannschaft hatte sich Fabian Hürzeler schon unmittelbar nach dem 1:0-Erfolg in Nürnberg nicht angehört. Auch vor seiner Heim-Premiere gegen Hannover 96 sagt St. Paulis neuer Chefcoach, was alles besser werden muss - den Trainings-Disput mit Leart Paqarada indes wertet er ausschließlich positiv.

Bei der Einheit am Donnerstag hatte es an der Kollaustraße sicht- und hörbar geknallt zwischen Hürzeler und seinem Kapitän. Der Coach war unzufrieden mit der Darbietung von Paqaradas Team im Trainingsspiel und der künftige Kölner mit der Zusammenstellung der Mannschaften ("Fünf Spieler unter 1,70 Meter, super Aufteilung"). Hürzeler hatte ihm daraufhin angeboten, vorzeitig in die Kabine zu gehen, der Profi dies jedoch abgelehnt.

Auf der Pressekonferenz am Freitagmorgen arbeitete der 29-Jährige den Vorgang intensiv auf. "Bei Paqa und mir", sagt er, "geht es sehr vertrauensvoll zu. Wir haben schon viele Gespräche geführt und ich kann auch sagen, dass es nicht der erste Krach zwischen uns war. Es war nur das erste Mal, dass es die Presse mitbekommen hat."

"Paqa ist mein Kapitän, er geht voran"

Hürzeler wählt den Vergleich mit einer Beziehung und findet, "da ist es auch nicht förderlich, wenn es langweilig ist". Vor allem aber sieht er in dem Disput einen Ausdruck für Paqaradas Leidenschaft: "Es spricht für seine Intensität, für die Bereitschaft, auch im Training jedes Spiel gewinnen zu wollen. Dementsprechend kochen dann auch mal Emotionen hoch, und ich bin sehr happy darüber. Paqa ist mein Kapitän, er geht voran. Das sind genau die Dinge, die ich sehen will. Ich bin froh, dass so etwas passiert." Eine Aussprache, versichert er, sei nicht nötig: "Wir schauen uns einmal in die Augen, dann gibt es noch einen Spruch, und dann ist es gut."

Hürzeler bescheinigt seinem Kapitän und Linksverteidiger leistungsfördernde Reibung - und erwartet, dass der 1:0-Sieg in Nürnberg ebenfalls nicht nur Zufriedenheit erzeugt, sondern die Bereitschaft zur Verbesserung bei allen weckt. "Siege geben Selbstvertrauen, und das sollen die Jungs auch mitnehmen", sagt Hürzeler, fordert aber gleichzeitig: "Es geht neben den Ergebnissen auch um eine Entwicklung. Wir können und müssen besser Fußball spielen, um den Prozess voranzutreiben."

"Wir müssen bessere Lösungen finden als in Nürnberg"

Das bedeutet für ihn konkret gegenüber dem vergangenen Sonntag: "Wir müssen bessere Lösungen finden als in Nürnberg, mutiger mit dem Ball sein." Ein Garant dafür soll Eric Smith sein. Der Schwede wird nach seiner Erkältung wieder ins Abwehrzentrum rücken. Für Adam Dzwigala, beim Club mit Adduktorenproblemen ausgeschieden, kommt das Heimspiel gegen Hannover zu früh.