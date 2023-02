Kovacs Worst-Case-Szenario: Jetzt kommt es auf Guilavogui an

Sebastiaan Bornauw fehlt gesperrt, der Einsatz von Maxence Lacroix ist fraglich. Der VfL Wolfsburg reist mit Abwehrsorgen zum Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Nun wird der Mann wichtig, den Trainer Niko Kovac im Winter nicht zum VfB Stuttgart ziehen lassen wollte: Josuha Guilavogui.

Josuha Guilavogui wollte in diesem Winter weg, daraus macht der 32-Jährige kein Geheimnis. "Jeder weiß, dass ich gerne zum VfB Stuttgart gewechselt wäre", sagte der Routinier kürzlich im kicker-Interview. Der VfL jedoch pochte auf die Einhaltung des im Sommer auslaufenden Vertrags seines Mittelfeldmannes, vor allem Trainer Niko Kovac legte vehement ein Wechsel-Veto ein. "Man sieht, wie sehr wir ihn brauchen", sagte er Ende Januar. "Warum sollte ich jetzt jemanden abgeben? Das macht keinen Sinn, wir haben ja Ziele." Für die Guilavogui auf dem Platz vor allem dann benötigt wird, wenn Not am Mann ist. So wie womöglich am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim 1. FC Köln.

Kovac: "... dann war die Entscheidung die richtige"

In der Abwehr droht für Kovac ein Engpass - den Guilavogui beheben müsste. "Als Trainer", sagt der 51-Jährige, "muss man immer ein bisschen 'worst case' denken bzw. zwei, drei Schachschritte weiter voraus denken." Das tat er mit Blick auf sein Abwehrzentrum, das mit den etatmäßigen Innenverteidigern Sebastiaan Bornauw, Maxence Lacroix und Micky van de Ven quantitativ dünn besetzt ist. Und weswegen er nicht wollte, dass Defensivallrounder Guilavogui wechselt. Nun handelte sich Bornauw, der Ex-Kölner, seine fünfte Gelbe Karte ein, der kranke Lacroix fehlte am Donnerstag auf dem Wolfsburger Trainingsplatz. "Wir gehen davon aus, dass Maxence in Köln dabei ist", sagt Kovac zwar, gleichzeitig aber ist er froh, Guilavogui in der Hinterhand zu wissen. Sollte dieser nun in der Innenverteidigung ranmüssen, "dann war die Entscheidung Ende Januar die richtige".

Guilavoguis letzter Startelfeinsatz? Beim Hinspiel gegen Köln

Eine Entscheidung, die Guilavogui hochprofessionell aufgenommen hat. Im kicker-Interview betonte er zuletzt: "Ich hatte gute Gespräche mit allen, das war absolut wertschätzend. Der VfL ist mein Verein, ich bin seit 2014 hier, und daher kann und werde ich nicht gegen diesen Klub kämpfen." In der Startelf jedoch stand er in der Liga letztmals Anfang September - beim Wolfsburger 2:4 im Hinspiel gegen Köln. "Ich kenne meine Rolle", betont Guilavogui, "ich bin einverstanden mit meiner Situation. Trotzdem möchte ich wichtig für das Team sein. Wenn die Mannschaft und der Trainer mich brauchen, bin ich bereit."

Am Samstag könnte es so weit sein. Trainer Kovac lobt den Franzosen: "Josh macht es tagtäglich richtig gut." Für wie lange noch? Im Sommer endet der Vertrag, Zukunftsgespräche hat es noch nicht gegeben.

"Wir werden uns zusammensetzen und eine Lösung finden", sagt Guilavogui. Der Trainer scheint anzunehmen, dass der Routinier den VfL verlässt. "So, wie ich ihn sehe, möchte er schon Fußball spielen." Was für ihn Wolfsburg meistens nur noch dann möglich ist, wenn Not am Mann besteht.