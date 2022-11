Kovacs WM-Plan: Zweimal Urlaub und dann ab in die Sonne

Der VfL Wolfsburg plant seinen WM-Winter. Trainer Niko Kovac bittet Anfang Dezember und Anfang Januar zum Training, gewährt zwei Urlaubsphasen und reist mit seinem Team nach Portugal.

Der WM-Winter stellt die Bundesligisten in diesem Jahr vor eine große Herausforderung. Was tun mit den Spielern, die nicht beim Großturnier in Katar dabei sind? Der VfL Wolfsburg hat nun seinen konkreten Plan bekanntgegeben - und setzt dabei auf zwei Urlaubsphasen für die Fußballer.

Ihr letztes Spiel bestreiten die Niedersachsen am 12. November bei der TSG Hoffenheim, anschließend geht es für die Nationalspieler zu ihren Teams und für den Rest der Mannschaft vom 14. bis 30. November in den Urlaub. Ab dem 1. Dezember bittet Trainer Niko Kovac seine Mannen wieder zum Training, das kurz vor Weihnachten erneut unterbrochen wird. Vom 23. Dezember bis zum 1. Januar steht die zweite Urlaubsphase an.

Ernst wird es dann wieder ab dem 2. Januar, wenn die Vorbereitung auf den Rest der Saison beginnt. Noch nicht exakt terminiert, aber bereits klar ist, dass es in der zweiten Januarwoche erneut ins portugiesische Almancil ins Trainingslager geht. An der Algarve-Küste absolvierte der VfL bereits 2019 unter Bruno Labbadia und 2020 unter Oliver Glasner ein Trainingscamp. Geplant sind zudem Testspiele im Dezember und Januar, Details dazu hat der VfL noch nicht bekanntgegeben. Sein erstes Bundesligaspiel nach der WM bestreitet Wolfsburg am 21. Januar daheim gegen den SC Freiburg.

Der Spielplan des VfL Wolfsburg im Überblick