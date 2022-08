Kovacs Wink an Kruse: "Wenn andere mehr gemacht haben…"

Im Anlauf auf das Spiel gegen den FC Schalke 04 findet VfL-Trainer Niko Kovac klare Worte. Im Blickpunkt auch zwei Spieler, die in dieser Saison bisher eher außerhalb des Platzes von sich reden machen.

Bremen, Bayern, Schalke, Leipzig - zweimal im eigenen Stadion gegen Aufsteiger, zweimal auswärts bei Meisterschaftsanwärtern. Einen etwas sonderbaren Spielplan muss der VfL Wolfsburg zum Saisonbeginn abwickeln. "Ich weiß nicht, welche Mechanismen da greifen und welche Berechnungen dort stattfinden", so Trainer Niko Kovac in Richtung der Planer - aber sei’s drum: "Wir müssen damit leben wie alle anderen Mannschaften auch. Da gibt es keine Ausreden. Natürlich möchte man die Heimspiele immer gewinnen. Nominell sind Werder und Schalke Aufsteiger, aber sie haben nur ein Jahr in der 2. Liga verbracht. Von daher ist auch Schalke eigentlich kein typischer Aufsteiger. Wir wollen gewinnen, wie auch in den Spielen zuvor."

Den Gast aus Gelsenkirchen bezeichnet Kovac als "Mannschaft, die sehr strukturiert arbeitet, sehr stark gegen den Ball ist, viele lange Bälle spielt". Vorne habe sie große "Target-Spieler", die Bälle ablegen oder Flanken verwerten können. "Das ist schon immens viel, was da von links und rechts reingeschossen wird. Da heißt es, gut dagegenzuhalten und gut zu verteidigen. Mit dem Ball müssen wir die richtigen Lösungen finden, die wir in der Vorbereitung erarbeitet haben. Wir müssen das jetzt dann auch im Spiel zeigen."

"Es gibt sicherlich auch Spieler, die hier bei uns sehr viel mehr Stunden auf dem Trainingsgelände verbringen, und zwar effektiv und qualitativ." Niko Kovac in Richtung Max Kruse

Mit welchem Personal? Patrick Wimmer wird als rechter Außenspieler nach einer Kopfverletzung, erlitten im Mittwochtraining, fehlen. Ob dafür im Offensivbereich der öffentlich mit den Hufen scharrende Max Kruse erstmals in dieser Saison in die Startelf rückt, bleibt vorerst offen. "Jeder möchte spielen, das ist ganz normal", so der Coach gelassen, "wir machen uns unsere Gedanken und entscheiden nach dem, was wir in der Woche sehen und was uns dort angeboten wird."

Einen Wink, weshalb es für den 34-Jährigen bislang noch nicht zu mehr als zwei Einwechslungen reichte, schickt Kovac mit klaren Worten hinterher: "Wenn wir dann der Meinung sind, das andere dort mehr gemacht haben, dann wird auch dementsprechend aufgestellt." Dass Kruse, wie dieser äußerte, in der Regel als Fußballprofi einen Vier-Stunden-Arbeitstag habe, kommentiert sein Trainer indirekt ebenfalls fein, aber spitz: "Es gibt sicherlich auch Spieler, die hier bei uns sehr viel mehr Stunden auf dem Trainingsgelände verbringen, und zwar effektiv und qualitativ."

Die Bedingung an Pongracic

Eine Absage erteilt Kovac möglichen Überlegungen zu einem weiteren Spieler, der bislang eher außerhalb des Platzes von sich reden machte. Soll der in Ungnade gefallene Marin Pongracic noch einmal eine Chance im VfL-Trikot erhalten? Der Kroate absolviert inzwischen weitgehend wieder das komplette Trainingsprogramm, aber, so Kovac über einen möglichen Einsatz seines Landsmannes: "Das kommt viel zu früh. Und Marin wird hier bei uns nur eine Möglichkeit haben, Fußball zu spielen, wenn er die Klage, die er eingereicht hat, fallen lässt. Ansonsten wird er nur trainieren."

Auch sei das Transferfenster darüber hinaus ja noch offen. "Es kann natürlich passieren, dass er den Verein noch verlässt."