Kovacs Wiedersehen mit Hoeneß und ein Lob für Baku

Obwohl zwei Stammspieler der Viererkette weiterhin ausfallen, reist der VfL Wolfsburg ohne Abwehrsorgen zum VfB Stuttgart. Was daran liegt, dass die Vertreter zuletzt gegen Eintracht Frankfurt (2:0) einen ordentlichen Job gemacht haben. Ridle Baku erhält sogar ein Sonderlob.

"Ich freue mich auf das Wiedersehen", sagt Niko Kovac. Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft der Wolfsburger Trainer erstmals in einem Pflichtspiel auf Sebastian Hoeneß, den er dennoch schon gut kennt. "Wir haben eine gemeinsame Bayern-Vergangenheit, haben uns damals regelmäßig ausgetauscht", erinnert sich Kovac an sein Wirken in München, als Hoeneß parallel im Nachwuchs die U 19 bzw. die zweite Bayern-Mannschaft trainiert hat. Und nun in der Bundesliga-Tabelle mit dem VfB Stuttgart vor dem VfL steht. "Sebastian hat eine richtig gute Entwicklung genommen", lobt Kovac, "er ist ein sehr strukturierter Trainer mit klaren Vorgaben und klaren Ideen, die man Woche für Woche in seinem Team sieht."

Jenz und Rogerio fehlen erneut

Was die Aufgabe für seine Mannschaft nicht einfach macht, zumal der VfL vier der letzten fünf Auswärtsspiele verloren hat. Mehr noch: In den jüngsten sieben Auswärtsspielen kassierte Wolfsburg immer mindestens ein Gegentor. Die letzte weiße Weste in der Fremde gelang am 25. Spieltag der Vorsaison - beim 1:0 in Stuttgart.

Aus dem damaligen Abstiegskandidaten ist unter Hoeneß jedoch eine Überraschungsmannschaft geworden, die VfL-Abwehr wird gefordert sein im Schwabendland. Den Aufschwung des VfB macht Kovac jedoch nicht alleine an Serhou Guirassy fest. "Die ganze Mannschaft hat Selbstvertrauen." Die Aufgabe, den Toptorjäger in Schach zu halten, kommt in erster Linie der Wolfsburger Innenverteidigung zu, die erneut aus Maxence Lacroix und Cedric Zesiger bestehen wird. Moritz Jenz laboriert an einer Kapselverletzung im Sprunggelenk und wird ebenso erneut fehlen wie Linksverteidiger Rogerio, dessen Wadenprobleme sich als Muskelfaserriss herausgestellt haben. Was bedeutet: Erneut verteidigt Joakim Maehle hinten links, Ridle Baku erhält eine weitere Bewährungschance als Rechtsverteidiger.

"Das hat Ridle richtig gut gemacht"

Gegen Frankfurt (2:0) hatte der 25-Jährige erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf gestanden, sorgte offensiv für Gefahr, leitete defensiv jedoch mit einem Fehlpass eine Frankfurter Großchance ein. Dennoch sagt Kovac: "Ich bin sehr zufrieden mit seiner Leistung gewesen." Baku habe auf seine Chance gewartet. Wenn sie dann kommt, so der Trainer, "muss man da sein. Das hat Ridle richtig gut gemacht. Wenn er so spielt, besteht keine Notwendigkeit, etwas zu ändern."