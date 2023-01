Kovacs Seitenhieb: "Es ist im Moment leichter, in München zu spielen als in Berlin"

Der VfL Wolfsburg tritt am Dienstagabend im Pokal bei Union Berlin an - für Wölfe-Trainer Niko Kovac die schwerste Herausforderung, die es momentan gibt.

In Berlin-Köpenick hat der VfL Wolfsburg bislang noch kein Pflichtspiel gewonnen - viermal haben es die Niedersachsen in der Bundesliga probiert, je zwei 2:2-Remis und 0:2-Niederlagen stehen zu Buche. Doch nicht nur deshalb ist VfL-Cheftrainer Niko Kovac vor dem Achtelfinal-Duell bei den Eisernen am Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gewarnt. Auch in dieser Saison ist Union vor eigenem Publikum sehr stark, rangiert in der Heimtabelle auf dem zweiten Platz.

"Das ist der stärkste Gegner, den wir ziehen konnten", sagte Kovac - und fügt einen kleinen Seitenhieb in Richtung seines ehemaligen und zur Zeit kriselnden Arbeitsgebers Bayern München an: "Ich glaube, es ist im Moment leichter, in München zu spielen als in Berlin." Seine Mannschaft, machte der 51-Jährige deutlich, gehe deshalb als Außenseiter in die Partie, schließlich sei Union "sehr eingespielt, die Automatismen passen. Wir werden versuchen, eine Überraschung zu landen."

Felix Nmecha wohl fit, Lukas muss noch warten

Eine Rolle dabei spielen könnte Felix Nmecha. Der 22-jährige Mittelfeldspieler musste zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren, macht aber "Fortschritte und war im Training am Montag auch dabei - er reist mit nach Berlin und ist wieder zu 100 Prozent einsatzfähig", so Kovac. Für Bruder Lukas Nmecha (Aufbautraining) kommt das Spiel hingegen noch zu früh.