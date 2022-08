Kovacs Rat: Pongracic sollte sich entschuldigen

Die nächste Trainingswoche beim VfL Wolfsburg ist rum, wieder hat Rückkehrer Marin Pongracic nicht mit der Mannschaft geübt. Trainer Niko Kovac hat klare Vorstellungen davon, was der Verteidiger, der sich beim VfL in der Vergangenheit ins Abseits manövriert hat, nun tun muss.

Ein Spieler, drei Trainer. Marin Pongracic wird fitgemacht beim VfL Wolfsburg, auf dem Trainingsplatz vor der Volkswagen-Arena arbeitete der Rückkehrer von Borussia Dortmund am Donnerstag mal wieder individuell unter Anleitung von Robert Kovac, Aaron Briggs und Jimmy Lohberg.

Für diese Woche hatte Chef Niko Kovac eine Entscheidung angekündigt, wie es mit dem 24-Jährigen weitergehen soll in Wolfsburg. Doch so weit ist es noch immer nicht. "Ich habe zweimal mit Marin gesprochen", sagte der Trainer. "Ich hoffe, dass er die Argumente aufnimmt und für sich selbst die richtige Entscheidung trifft."

Pongracic hatte sich in der Vorwoche offen geäußert, was seine Zukunft beim VfL betrifft und angekündigt: "Ich arbeite an mir."

Ich würde erst einmal versuchen, der Mannschaft gegenüber zwei, drei Sätze zu verlieren. Niko Kovacs Vorschlag an Marin Pongracic

Einen großen Schritt muss der Verteidiger, der den VfL auf Prämiennachzahlung verklagt und mehrfach negativ über den VfL geäußert hat, aber wohl noch machen, um wieder am Mannschaftstraining teilzunehmen. Der Ratschlag seines Trainers: "Ich würde erst einmal versuchen, der Mannschaft gegenüber zwei, drei Sätze zu verlieren. Aber nicht nur gegenüber der Mannschaft, es gibt noch den einen oder anderen in der oberen Etage." Gemeint sind Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer, die Kommunikation zwischen der sportlichen Führung und dem Problemspieler der vergangenen Jahre ist zum Erliegen und auch nach der Rückkehr Pongracics noch nicht wieder in Gang gekommen.

"In erster Linie muss er sich selbst helfen wollen"

Pongracic also, so der Rat seines Landsmanns und Trainers, sollte auf die Leute zugehen beim VfL, sich im besten Fall für diverse Dinge entschuldigen. Wenn er das tut, könnte sich die sportliche Tür für den Fußballer noch mal öffnen, wenngleich weiterhin alle Parteien bestrebt sein sollen, einen Wechsel zu realisieren. Zu groß ist die Sorge, dass Unruhe entstehen könnte.

Kovac, der seinem Landsmann in den vergangenen Wochen schon viele Brücken zurück in den Kader gebaut hat, wird deutlich: "Wir wollen ihm helfen, aber in erster Linie muss er sich selbst helfen wollen. Wenn das der Fall ist, wird es sehr viel leichter. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es schwieriger."