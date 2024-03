Kovacs letzte Chance? Zeit, dass sich was dreht

Er steht unter Druck, und das schon seit langer Zeit. Steuert Niko Kovac mit dem VfL Wolfsburg auf das nächste "Endspiel" gegen den FC Augsburg zu? Der Trainer weiß selbst: "Wir müssen gewinnen."

Er kennt das Geschäft, hat Verständnis für die Fragen, die da so kommen. Was, wenn es wieder nichts wird am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den FC Augsburg? Was, wenn der VfL Wolfsburg sein so wichtiges Heimspiel verliert? Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Niedersachsen dann von Trainer Niko Kovac trennen, ist hoch, in der anschließenden Länderspielpause könnte noch mal ein womöglich notwendiger Impuls gesetzt werden. Szenarien, mit denen sich der 52-Jährige nicht beschäftigen mag. "Es ist mir alles viel zu pessimistisch", sagt Kovac, für sein Inneres sei das nicht förderlich. "Deswegen beschäftige ich mich nicht damit."

Seine Bosse müssen das indes tun, Geschäftsführer Marcel Schäfer und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz haben längst sämtliche Szenarien durchdacht und würden nicht unvorbereitet in eine Trainerentlassung stolpern. Der Wunsch ist da, die Saison mit Kovac zu Ende zu bringen, die sportliche Not könnte sie dazu zwingen, umzuplanen. Sei es mit der Verpflichtung einer sofortigen Dauerlösung als Nachfolger von Kovac, für den das Kapitel im Sommer enden wird, auch wenn dies noch niemand aussprechen mag. Oder mit einer Interimslösung.

Woher soll der Optimismus kommen?

Noch aber hat Kovac das Sagen, außergewöhnlich lang schon angesichts des über Monate anhaltenden Misserfolgs. "Die Atmosphäre ist richtig gut, die Jungs haben Freude an der Arbeit, das Miteinander funktioniert", streicht der Fußballlehrer heraus. "Was im Moment nicht funktioniert, sind die Ergebnisse."

Dieser Moment, das ist seit geraumer Zeit das große Problem in der Argumentation Kovacs, zieht sich nun schon über einen Zeitraum von 19 Spielen. 13 von 57 möglichen Punkten hat der VfL geholt, lediglich zwei Spiele gewonnen, schlechter ist nur Darmstadt seither. Dass im Wolfsburger Umfeld kein grenzenloser Optimismus herrscht, liegt in der Natur der Sache. Woher soll dieser kommen?

"Die Mannschaft hat genug Qualität" - genau das ist das Problem für Kovac

Kovac zieht ihn aus den Leistungen seiner Spieler. Im Training, in den Spielen. Die Mannschaft arbeite gut, beteuert der Trainer beharrlich seit Monaten. Was soll er auch anderes sagen? Die Problematik bringt er selbst auf den Punkt: "Die Mannschaft hat genug Qualität." Nun ist es seine Aufgabe, diese in Punkte umzuwandeln, möglichst das Maximum aus dem Kader herauszuholen. Davon ist der Trainer meilenweit entfernt.

Und so spitzt sich die Lage nach zehn Spielen in 2024 ohne einen Wolfsburger Sieg wieder einmal zu. Offiziell würde kein Verantwortlicher ein Endspiel ausrufen, intern dürften sie für alles gewappnet sein. Ist es Kovacs letzte Chance? Große Entspannung würde nur ein Heimsieg gegen Augsburg bringen, es wäre der erste seit dem 25. November (2:1 gegen Leipzig). Er selbst unterstreicht: "Wir müssen gewinnen."

"Es wird sich drehen, die Frage ist nur: wann?"

Für den Trainer ist es an der Zeit, dass sich was dreht. "Es wird sich drehen", ist er überzeugt, "die Frage ist: wann? Wird es sich morgen drehen, übermorgen drehen, in einer Woche, vielleicht in drei Monaten? Das weiß ich nicht. Egal, wann es passiert, es wird passieren." Ob er dann noch dabei ist, steht auf einem anderen Blatt.