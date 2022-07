Kovacs klare Ansage: Begehrter Bialek bleibt

Zahlreiche Klubs aus dem In- und Ausland haben ein Auge auf Wolfsburgs Bartosz Bialek geworfen. VfL-Trainer Niko Kovac will den Stürmer allerdings nicht ziehen lassen - dies machte er am Samstag unmissverständlich klar.

Fest eingeplant: Bartosz Bialek. IMAGO/regios24