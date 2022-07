Kovacs Geheimtraining - und sein Eigentor gegen Jena

Als klarer Favorit startet der VfL Wolfsburg am Samstag in das Pokalduell mit Regionalligist Carl Zeiss Jena. Dennoch geht Trainer Niko Kovac auf Nummer sicher - und machte bereits am Mittwoch im Training die Schotten dicht.

Mittwoch, Donnerstag, Freitag: Um vor neugierigen Blicken des Gegners aus Jena sicher zu sein, trainiert der VfL Wolfsburg an den drei Tagen vor dem Saisonauftakt im DFB-Pokal am Samstag bei Viertligist Carl Zeiss (Anpfiff 18 Uhr, LIVE! bei kicker) unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Niedersachsen gehen auf Nummer sicher, eine erneute Pokal-Blamage nach dem Erstrundenaus im Vorjahr bei Regionalligist Preußen Münster, als der VfL nach einem Wechselfehler am grünen Tisch aus dem Wettbewerb ausschied, soll vermieden werden. Am vergangenen Samstag hatte Jena-Sportchef Tobias Werner den VfL noch bei dessen 4:0-Generalprobensieg gegen den FC Brentford beobachtet.

Die Neuen bringen Schwung

Zu sehen bekam er eine Wolfsburger Mannschaft, die sich in ordentlicher Form präsentierte, mit Patrick Wimmer, Mattias Svanberg oder Jakub Kaminski schwungvolle Neuzugänge hinzubekommen hat und sich vor allem bei Standardsituationen verbessert präsentierte. Drei Treffer fielen nach Eckbällen - ein Verdienst vom Assistenten und Trainer-Bruder Robert Kovac. "Robbie ist dafür zuständig", sagt Chefcoach Kovac. "Nicht nur offensiv, sondern auch defensiv. Er macht es wirklich sehr gut."

Für den Trainer gibt es am Samstag ein Wiedersehen mit Gegner Jena, auf den er während seiner aktiven Zeit mit Hertha BSC fünfmal traf, aber nur einmal als Sieger (zwei Remis, zwei Niederlagen) vom Feld ging. Das letzte Duell mit dem Pokalkontrahenten vom Wochenende ist dem 50-Jährigen womöglich in Erinnerung geblieben: Am 8. März 1996 unterlag er mit der Hertha im Olympiastadion mit 2:4 gegen Carl Zeiss. Kovac brachte Berlin damals in Führung, traf jedoch auch zum 1:3 ins eigene Tor. Ein erneutes "Eigentor" will der Trainer nun vermeiden - und trainiert zur Sicherheit geheim.