Kovacs Faible und Arnolds Mittagsschlaf: "Pure Freude, purer Genuss"

Fünf Jahre nach dem Relegations-Duell zwischen Braunschweig und Wolfsburg trafen die beiden Teams im Pokal wieder aufeinander. Einem Wettbewerb, der maßgeschneidert für den Trainer des Bundesligisten scheint.

Es ist sein Wettbewerb. Wirft man einen Blick auf die Statistik, besteht kein Zweifel. 22 Spiele, 21 Siege, zuletzt 16 in Folge. Die Rede ist von Wolfsburgs Trainer Niko Kovac, der 2018 mit Frankfurt und 2019 mit dem FC Bayern München den DFB-Pokals als Coach gewinnen konnte.

Sein Team ging als klarer Favorit in die Zweitrundenpartie bei Eintracht Braunschweig - hatte über 90 Minuten hinweg aber durchaus Probleme in einem heißen Niedersachsen-Derby, das der Zweitligist vor 22.000 Zuschauern auf Augenhöhe gestaltete.

Arnolds Mittagsschlaf als Vorahnung

Am Ende aber setzte sich der VfL wie schon bei den beiden letzten Aufeinandertreffen, als die beiden Teams sich in der Bundesliga-Relegation gegenüberstanden, mit einem Tor Unterschied denkbar knapp durch. Damals wie heute dabei: Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold, der nach dem Spiel am "Sky"-Mikrofon vor Freude nach Worten rang: "Pure Freude. Purer Genuss. Derbysieg. Perfekt, schöner Abend", beschrieb Arnold zunächst noch recht einsilbig, ehe er dann weiter ausführte und aus dem Nähkästchen plauderte: "Dafür spielt man Fußball. Ich habe heute einen schönen Mittagsschlaf gemacht, was ich eigentlich ganz selten mache, bin aufgewacht und dachte mir: 'Heute werden wir vor den Fans stehen.' Irgendwie ist das eingetreten und deswegen bin ich sehr, sehr froh."

Es war der nächste positive Entwicklungsschritt des VfL, der nach schwierigem Saisonstart nun seit vier Pflichtspielen ungeschlagen ist und sich peu à peu in ruhigere Fahrwasser bringt. In der Liga ist das europäische Geschäft als 13. noch außer Reichweite - und im Pokal? "Der Pokal ist der kürzeste Weg nach Europa und wenn man im Pokal startet, dann hat man irgendwo auch das Ziel, nach Berlin zu fahren", gibt Sportdirektor Marcel Schäfer das ambitionierte Ziel vor. Auf dem Weg zum Finale könnte Kovac seine Pokal-Serie auf 19 Siege am Stück ausbauen.