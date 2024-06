Kovacic: "Das ist nicht das Ende dieser Generation"

Erlebt Leipzig am Montagabend den letzten Tanz einer großen Generation oder gelingt Kroatien gegen Italien der ersehnte Befreiungsschlag? Der WM-Dritte steht vor dem abschließenden Gruppenspiel mit dem Rücken zur Wand.

Von Italiens monumentaler Unterlegenheit im Spiel gegen Spanien (0:1) will sich Zlatko Dalic nicht täuschen lassen. "Das war kein realistisches Bild von Italien", sagte Kroatiens Coach bei der Pressekonferenz am Sonntagabend in Leipzig. "Dieses Spiel wird die Italiener nur noch mehr mobilisieren, um einige Dinge zu verbessern. Ich erwarte aber nicht, dass Luciano Spalletti viel verändern wird."

Bei ihm selbst könnte das schon anders aussehen. Es liegt auf der Hand, dass Dalic nach dem 2:2 gegen Albanien seine Mannschaft vermutlich abermals neu formieren wird. Die gegen Albanien eingewechselten Mario Pasalic, Luka Sucic und Ante Budimir, die an der Steigerung nach der Pause ihren Anteil hatten, hoffen auf ein Startelf-Ticket.

Josip Stanisic, in der abgelaufenen Saison als Bayern-Leihgabe mit Leverkusen Deutscher Meister, könnte nach der Schaffenspause gegen Albanien wie beim Auftakt gegen Spanien (0:3) als Rechtsverteidiger beginnen. Für die Innenverteidigung, in die Dalic gegen Albanien den gegen Spanien links hinten aufgebotenen Josko Gvardiol beordert hatte, stehen Marin Pongracic und Martin Erlic als Alternativen bereit.

"Wir müssen defensiv viel besser spielen"

In jedem Fall braucht der WM-Dritte von 2022 und Vize-Weltmeister von 2018 einen Zuwachs an Stabilität. "Der Unterschied zu den letzten Turnieren ist, dass wir zu leicht Gegentore kassieren", sagte Dalic. "Bei der WM in Katar haben wir in der Gruppenphase in drei Spielen ein Gegentor kassiert, hier in zwei Spielen fünf. Klar sind unsere Spieler fast zwei Jahre älter als bei der WM; und damals hatten wir Ivan Perisic (zuletzt nach Kreuzbandriss zurückgekommen und gegen Albanien in der Startelf, d. Red.) in Topform. Aber unser Grundproblem ist, dass wir zu leicht Gegentore bekommen. Wir müssen defensiv viel besser spielen."

Die vom 38-jährigen Luka Modric angeführte Mannschaft will nach dem Fehlstart in diese EM zeigen, dass die Abgesänge zu früh angestimmt wurden. Stamm-Sechser Marcelo Brozovic (31) musste gegen Albanien zur Pause das Feld räumen, ihm könnte auch gegen Italien die Bank drohen.

Abwehr-Routinier Vida fällt aus

Dennoch warb Mateo Kovacic um Vertrauen in die nach seiner Ansicht immer noch vorhandenen Fähigkeiten und Widerstandskräfte des Teams. "Wir haben ein paar ältere Spieler in der Mannschaft, das stimmt", sagte der Mittelfeldspieler von Manchester City in der Pressekonferenz am Sonntagabend. "Wir haben bei dieser EM bisher nicht unser wahres Gesicht gezeigt. Das wollen wir ändern. Ich glaube nicht, dass dieses Spiel und die EM das Ende dieser Generation sind."

Dass eine Steigerung vonnöten ist, weiß indes auch er: "Wir hatten zuletzt nicht die Ruhe und die Kompaktheit im Spiel, die wir normalerweise haben. Jetzt haben wir einen hochwertigen und sehr gut organisierten Gegner. Aber wir wollen allen zeigen, was wir können." Trotz des Siegdrucks fordert Dalic, der auf Abwehr-Routinier Domagoj Vida (Knöchelprobleme) verzichten muss, "Geduld" von seinem Team - und zugleich Zielstrebigkeit.

"Mehr als 100.000 Landsleute unterstützen uns bei dieser EM in Deutschland", sagte Dalic: "Auf uns wartet ein historisches Spiel. Wir sind uns der Situation, in der wir uns befinden, bewusst. Wir wollen nicht so schnell nach Hause fahren."