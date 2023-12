Kovac zählt seine Mannschaft an - und damit auch sich selbst

Der VfL Wolfsburg ist nach dem 1:3 beim VfL Bochum zurück im Krisenmodus. Im Zentrum der Kritik stehen Team und Trainer - noch erhält Niko Kovac aber Rückendeckung.

Die Erklärungen für die nächste Auswärtspleite, das 1:3 in Bochum war die sechste des VfL Wolfsburg in Serie, wiederholen sich. "Es ist einfach so, dass wir im Moment zu viele einfache Fehler machen", sagt Trainer Niko Kovac. "Diese zu vielen einfachen Fehler werden in der Bundesliga genutzt." Und: "Wir schaffen es nicht, den Gegner zu vielen einfachen Fehlern zu zwingen."

Fehler werden also hinten gemacht, Fehler geschehen auch vorne, zu viele in der Summe, um dauerhaft erfolgreich zu sein. Fußballerisch sah es auch bei den beiden einzigen Wolfsburger Siegen der vergangenen Wochen - 1:0 im Pokal gegen Leipzig, 2:1 in der Liga gegen Leipzig - mau aus, aber da stimmte immerhin der Kampf.

Nun in Bochum, bei einem Abstiegskandidaten, mangelte es auch in dieser Hinsicht. Obwohl Kovac vor der Partie eindringlich darauf hingewiesen hatte, dass seine Mannen über den Kampf kommen müssen. Die bittere Erkenntnis des 52-Jährigen nach dem Spiel: "In der ersten Halbzeit haben wir überhaupt nicht stattgefunden, was den Zweikampf anbetrifft. Wir haben nicht so viel investiert wie der VfL Bochum."

Zwischen Sender und Empfänger scheint es Probleme zu geben

Und so erwies sich die Hoffnung, dass sich der VfL nach dem Sieg über Champions-League-Teilnehmer Leipzig in der Liga endlich in Richtung des eigenen Anspruchs bewegt, als Luftnummer. Die Szenen und Worte aus Bochum ergeben das Bild eines Klubs in einer ernstzunehmenden sportlichen Schieflage. Die Mannschaft konsterniert vor den gefrusteten Fans in der Gästekurve, ein Spieler wie Yannick Gerhardt, der sportlich zuletzt kaum noch eine Rolle spielte, schlägt Alarm: "Wir müssen langsam aufwachen."

Es ist ein Armutszeugnis angesichts der vergangenen Wochen, dass es offenbar immer noch Spieler gibt, die Gegner aus dem Tabellenkeller auf die leichte Schulter zu nehmen scheinen. "Gegen Bochum denken wir", so Gerhardt, "dass wir fußballerisch die bessere Mannschaft sind. Aber im Fußball und vor allem bei dieser Kulisse zählen erstmal die Zweikämpfe, und da haben wir uns vor allem in der ersten Halbzeit den Schneid abkaufen lassen." Die Hinweise des Trainers im Vorfeld der Partie in genau diese Richtung verpufften also und lassen den Schluss zu, dass es irgendwo zwischen Sender und Empfänger Probleme gibt.

Kovac beendete die Rotation - "Es hat trotzdem nicht geklappt"

Zwangsläufig gerät Kovac ins Zentrum der Kritik. In seinem ersten VfL-Jahr führte er den Klub immerhin von Platz 12 auf 8, fahrlässig verspielte das Team jedoch das internationale Geschäft. Eine fußballerische Weiterentwicklung ist auch nach dem Umbruch im Sommer bislang nicht auszumachen. Acht Neue kamen, die extreme Rotation der vergangenen Monate lässt die als Verstärkungen eingeplanten Zugänge mittlerweile allesamt wie Mitläufer wirken. Bislang konnte keiner von ihnen die Mannschaft besser machen.

Kovac wechselte nach dem Leipzig-Sieg in Bochum nun nur noch einmal (Jenz ersetzte den verletzten Bornauw), erfüllte damit die Vorgabe von Boss Marcel Schäfer, der mehr personelle und systematische Konstanz gefordert hatte, und stellt nun trocken fest: "Es hat trotzdem nicht geklappt." Der Trainer fühlt sich offenbar darin bestätigt, dass das viele Hin und Her in Sachen Aufstellung und Formation nicht ursächlich ist für die sportlichen Enttäuschungen.

Kovac bemängelt Kommunikation auf dem Rasen

Nein, es sind die vielen Fehler, so der Trainer, die zu den Niederlagen führen. Und das ist, so ist der Fußball, nun mal auch nicht verkehrt. Kovac zählt seine Spieler an - und damit auch sich selbst. Schließlich trägt er die Verantwortung für das, was da passiert auf dem Rasen. Er verweist auf die Unzulänglichkeiten, bemängelt den Einsatz, berichtet nun auch noch von fehlender Kommunikation auf dem Feld. "Es ist allgemein ein Problem, dass die Spieler in der heutigen Zeit überhaupt nicht untereinander kommunizieren, sich überhaupt nicht zurechtweisen und verbal helfen", erklärt der Coach. "Es passiert, wenn überhaupt, alles non-verbal. Wenn es so laut ist im Stadion, dann schafft es der Trainer nicht. Das muss auf dem Platz passieren, das geht uns ab. Das ist definitiv verbesserungswürdig."

Rückendeckung durch Sportdirektor Schindzielorz

Es muss also geredet werden in Wolfsburg. Auf dem Platz und auch außerhalb. Fehlende individuelle Kommunikation ist schließlich ein Punkt, der intern auch Kovac vorgeworfen wird. Viele Spieler wissen nicht, woran sie wirklich sind. Mal spielen sie, mal nicht, so richtig gefunden hat sich nach 13 Partien noch immer nichts. Doch genau das ist die Aufgabe des Trainers, der die Rückendeckung seiner Vorgesetzten erhält. "Wir analysieren die Spiele intensiv gemeinsam und wollen gemeinsam die Situation meistern", erstickt Sportdirektor Sebastian Schindzielorz eine öffentliche Trainerdebatte im Keim, "deswegen gibt es auch keine Diskussion über die Thematik."

Dass dies so bleibt, dafür muss Kovac mit seinem Team sorgen. Am Dienstag im Pokal in Mönchengladbach und am Samstag in der Liga gegen Freiburg.